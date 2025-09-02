Madhuri Elephant : ‘माधुरी हत्ती’ मठात परत येणे अशक्य? पुन्हा आंदोलन करण्याचा राजू शेट्टींचा इशारा

Mahadevi Elephant : नांदणी (ता. शिरोळ) येथील ‘महादेवी हत्तीणी’ला मठामध्ये परत करण्यासाठी राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करूनही सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलन करणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली..ते म्हणाले, ‘गेल्या महिन्याभरापासून ‘महादेवी हत्तीण’ परत करण्याबाबत राज्य सरकारकडून विविध मार्गांनी हालचाली करण्यात येत आहेत. ‘पेटा’ व वनविभागाला हाताशी धरून ‘वनतारा’ने बेकायदेशीररीत्या हत्तिणीला नेले आहे..Kolhapur Political News : आमदार अशोकराव मानेंनी मराठा समाजाची जमीन घेतली, माजी आमदार राजू आवळेंचा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच थेट सवाल.हत्तिणीला पूर्ववत नांदणी मठामध्ये स्थलांतरित करण्याबाबत गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. शासनाने पहिल्यांदा मठातील सुरू असलेल्या कार्यक्रमास हत्तिणीला पाठवावे व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.