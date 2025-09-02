कोल्हापूर

Madhuri Elephant : ‘माधुरी हत्ती’ मठात परत येणे अशक्य? पुन्हा आंदोलन करण्याचा राजू शेट्टींचा इशारा

Raju Shetti : नांदणी (ता. शिरोळ) येथील ‘महादेवी हत्तीणी’ला मठामध्ये परत करण्यासाठी राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करूनही सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रतिसाद मिळत नाही.
Mahadevi Elephant : नांदणी (ता. शिरोळ) येथील ‘महादेवी हत्तीणी’ला मठामध्ये परत करण्यासाठी राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करूनही सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलन करणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली.

