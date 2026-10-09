Madhuri Elephant News : माधुरी हत्तीणीप्रकरणी पेटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; २५ हजारांचा दंड, रक्कम उपचारांसाठी वापरण्याचे आदेश

Madhuri Elephant Case : नांदणी मठातील माधुरी हत्तीणीला पुन्हा जामनगर येथील ‘वनतारा’मध्ये नेऊन तिचे पुनर्वसन करण्याची मागणी करणाऱ्या पेटा इंडिया संस्थेला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पेटाने दाखल केलेली याचिका फेटाळतानाच न्यायालयाने संस्थेला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच दंडाची ही रक्कम माधुरीच्या उपचारांसाठी वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. नांदणी मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी ही माहिती दिली..माधुरी हत्तीणीला नांदणी मठात परत पाठवल्यानंतर तिला पुन्हा साखळदंडांनी बांधून एकाकी अवस्थेत ठेवण्यात आल्याचा दावा पेटा संस्थेने केला होता. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून माधुरीला पुन्हा वनतारा येथे पाठवावे, अशी मागणी संस्थेने याचिकेद्वारे केली होती..माधुरी हत्तीणीसंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पेटाच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. वनतारा, महाराष्ट्र सरकार आणि नांदणी मठाच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने पेटाची याचिका फेटाळून लावत दंडाची रक्कम माधुरीच्या उपचारांसाठी वापरण्याचे निर्देश दिले..Madhuri Elephant: मठात परतल्यानंतर फटाके, गर्दी अन् हॉर्नचा सामना... माधुरी पुन्हा वनतारामध्ये जाणार? PETA ची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका!.न्यायमूर्ती पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे माधुरी हत्तीणी नांदणी मठातच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निकालाची माहिती मिळताच नांदणी गावात आनंद व्यक्त करण्यात आला. ग्रामस्थांनी जोरदार आतषबाजी करून निर्णयाचे स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.