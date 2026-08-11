कोल्हापूर

Madhuri Elephant Return : 'वनतारा'त गेलेली माधुरी हत्तीण परत येणार? उच्चस्तरीय समिती 20 दिवसांत सादर करणार अहवाल, संयुक्त पथकाकडून तपासणी

Madhuri Elephant Homecoming Update : नांदणी मठात माधुरी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी उपलब्ध सुविधांची संयुक्त समितीने पाहणी केली. समिती उच्चस्तरीय समितीकडे अहवाल सादर करणार असून, त्यानंतर घरवापसीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
Madhuri elephant homecoming to Nandani Math

Madhuri elephant homecoming to Nandani Math

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) : स्वस्तिश्री जिनसेन महास्वामी मठाकडे माधुरी हत्तीण परत आणण्यासाठी नांदणी  (ता. शिरोळ)  येथे सुविधा उपलब्ध केल्या (Madhuri elephant Nandani Math latest update) आहेत.  याची रविवारी (ता. ९) सायंकाळी उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य,  सेंट्रल झूचे सदस्य,  वनविभागाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त समितीकडून पाहणी करण्यात आली. 

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