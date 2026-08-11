Madhuri Elephant Return : 'वनतारा'त गेलेली माधुरी हत्तीण परत येणार? उच्चस्तरीय समिती 20 दिवसांत सादर करणार अहवाल, संयुक्त पथकाकडून तपासणी

जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) : स्वस्तिश्री जिनसेन महास्वामी मठाकडे माधुरी हत्तीण परत आणण्यासाठी नांदणी (ता. शिरोळ) येथे सुविधा उपलब्ध केल्या (Madhuri elephant Nandani Math latest update) आहेत. याची रविवारी (ता. ९) सायंकाळी उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य, सेंट्रल झूचे सदस्य, वनविभागाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त समितीकडून पाहणी करण्यात आली. .आता ही समिती उच्चस्तरीय समितीकडे अहवाल सादर करणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष असून, यानंतरच माधुरी हत्तीणीच्या घरवापसीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. माधुरी हत्तीण परत मिळण्यासाठी नांदणी मठ, वनतारा व राज्य शासनाच्या वतीने उच्च समितीकडे अर्ज दाखल केला होता. याच पार्श्वभूमीवर संयुक्त समितीने सुविधांची पाहणी करून वीस दिवसांत उच्चस्तरीय समितीकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष दीपक शर्मा यांनी सुनावणीत दिले होते..Gokul Milk Union Election 2026 : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; 60 दिवसांत 'गोकुळ'ची निवडणूक घेण्याचे आदेश, 15 ऑक्टोबरपूर्वी होणार मतदान?.रविवारी सायंकाळी स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामीजी यांच्यासमवेत उच्चस्तरीय समितीचे डॉ. मनोहरण, सीसीएफ कोल्हापूरचे श्रीलक्ष्मी, सेंट्रल झू ॲथॉरिटीचे अजय कुमार, जिल्हा वन अधिकारी धैर्यशील पाटील, मठाच्या हत्तीणीचे डॉक्टर कल्लाप्पा एस. यांच्या संयुक्त पथकाने नांदणी येथे माधुरी हत्तीणीसाठी उभारण्यात आलेले निवासस्थान, सुविधा, हत्तीणीसाठी लागवड केलेल्या गवत व केळीच्या शेताची पाहणी, स्विमिंग टँक, नव्याने केलेला वाळूचा रस्ता, उपचार केंद्र, खाद्य विभाग, कूलर, सुरक्षितेसाठी दोन्ही बाजूला मारलेली जाळी, उंच भागावर दगडाचे पिचिंग काम यासह अन्य कामांची पाहणी या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.