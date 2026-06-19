कोल्हापूर

Madhuri Elephant Latest News : माधुरी हत्ती कोल्हापूरला येणार की नाही? हाय पॉवर कमिटीने दिली तारीख; नांदणी मठाच्या वकिलांकडून माहिती

High Power Committee decision : माधुरी हत्ती पुन्हा कोल्हापूरला येणार की नाही, याबाबतचा निर्णय हाय पॉवर कमिटीसमोर होणार आहे. यासाठी सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली असून नांदणी मठाच्या वकिलांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
Madhuri Elephant Latest News High Power Committee decision

Madhuri Elephant Latest News High Power Committee decision

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Madhuri elephant Kolhapur return : नांदणी मठात पुन्हा एकदा आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून, ‘माधुरी’ हत्तीणीच्या पुनरागमनाबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय २३ जून रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती (हाय पॉवर कमिटी) संध्याकाळी ६ वाजता या प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे. या सुनावणीनंतर माधुरी हत्तीणी कोल्हापुरात कधी परतणार, याबाबतचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

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