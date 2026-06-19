Madhuri Elephant Latest News : माधुरी हत्ती कोल्हापूरला येणार की नाही? हाय पॉवर कमिटीने दिली तारीख; नांदणी मठाच्या वकिलांकडून माहिती

Madhuri elephant Kolhapur return : नांदणी मठात पुन्हा एकदा आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून, ‘माधुरी’ हत्तीणीच्या पुनरागमनाबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय २३ जून रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती (हाय पॉवर कमिटी) संध्याकाळी ६ वाजता या प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे. या सुनावणीनंतर माधुरी हत्तीणी कोल्हापुरात कधी परतणार, याबाबतचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..नांदणी मठात पुन्हा एकदा आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून, ‘माधुरी’ हत्तीणीच्या पुनरागमनाबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय २३ जून रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती (हाय पॉवर कमिटी) संध्याकाळी ६ वाजता या प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे. या सुनावणीनंतर माधुरी हत्तीणी कोल्हापुरात कधी परतणार, याबाबतचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..माधुरी हत्तीणीच्या पुनरागमनाबाबतचा बहुप्रतीक्षित निर्णय २३ जून रोजी होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती (एचपीसी) याप्रकरणी सुनावणी घेणार आहे. सायंकाळी ६ वाजता होणाऱ्या या सुनावणीत माधुरी हत्तीणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जासह प्राणी हक्क संघटना पेटा (PETA)ने सादर केलेल्या उत्तरावर विचार करण्यात येणार आहे..या संदर्भातील अधिकृत ई-मेल नांदणी मठाचे वकील अॅड. मनोज पाटील यांना प्राप्त झाला असून, त्यांनी २३ जूनच्या सुनावणीला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे माधुरी हत्तीणीच्या भवितव्याबाबत आता सर्वांचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.माधुरी हत्तीणी पुन्हा नांदणी मठात येणार, या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर मठ परिसरात युद्धपातळीवर तयारी सुरू करण्यात आली आहे. हत्तीणीच्या वास्तव्याच्या दृष्टीने आवश्यक बांधकामे आणि सुविधा उभारण्याचे काम वेगाने सुरू असून, मठ प्रशासनाकडून सर्व तयारी करण्यात येत आहे..Vantara Confirms Madhuri Elephant Return Kolhapur : 'कोल्हापूरकर आम्ही माधुरी हत्तीला पाठवतोय'; वनताराने अखेर दिली कबुली; व्हिडिओ केला सादर.गेल्या वर्षी २८ जुलै रोजी माधुरी हत्तीणीला मठातून हलविण्यात आले होते. त्यानंतर तिच्या पुनरागमनासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू होते. आता उच्चस्तरीय समितीच्या सुनावणीनंतर माधुरी हत्तीणी कोल्हापुरात नेमकी कधी दाखल होणार, याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.नांदणी मठाचे वकील अॅड. मनोज पाटील यांनी याबाबत माहिती देताना, २३ जूनच्या सुनावणीनंतर पुढील प्रक्रिया निश्चित होईल, असे सांगितले. त्यामुळे वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच माधुरी हत्तीणी पुन्हा मठात दाखल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून, भाविकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.