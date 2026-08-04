D Y Patil Last Rites Mahadevrao Mahadik : डी. वाय. पाटील यांच्या अंत्यदर्शनासाठी महादेवराव महाडिकांची उपस्थिती; सतेज पाटील-महाडिकांची भेट

Mahadeorao Mahadik Visit satej patil : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी त्यांनी डॉ. पाटील यांच्या पार्थिवास पुष्पांजली वाहिली..अंत्यदर्शनावेळी काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील आणि महादेवराव महाडिक यांची भेट झाली. यावेळी विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..शिक्षण, सहकार आणि समाजकारण क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे कार्यतपस्वी पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे सोमवारी वयाच्या ९१ व्या वर्षी वार्धक्याने निधन झाले. त्यांनी बिहार, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुराचे राज्यपाल म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती..Dr D Y Patil Passed Away : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन; शिक्षण क्षेत्रात शोककळा.ज्ञानदानाची अखंड परंपरा जोपासत त्यांनी एका छोट्या शाळेपासून सुरुवात करून सुमारे २०० शैक्षणिक संस्था आणि आठ विद्यापीठांचा विशाल शैक्षणिक समूह उभारला. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, आर्किटेक्चर आदी विविध शाखांतील आधुनिक शिक्षणसंस्था उभारून त्यांनी महाराष्ट्राचे नाव देशभरात उंचावले.डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्यावर बुधवार (५ ऑगस्ट) रोजी कोल्हापूर येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.