कोल्हापूर

D Y Patil Last Rites Mahadevrao Mahadik : डी. वाय. पाटील यांच्या अंत्यदर्शनासाठी महादेवराव महाडिकांची उपस्थिती; सतेज पाटील-महाडिकांची भेट

Satej Patil Mahadik Meeting : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या अंत्यदर्शनासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते महादेवराव महाडिक उपस्थित राहिले. यावेळी काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि महाडिक यांची भेट झाली.
D Y Patil Last Rites Mahadevrao Mahadik

D Y Patil Last Rites Mahadevrao Mahadik

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Mahadeorao Mahadik Visit satej patil : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी त्यांनी डॉ. पाटील यांच्या पार्थिवास पुष्पांजली वाहिली.

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