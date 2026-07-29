Kolhapur Mumbai Mahalaxmi Express : एका उंदरामुळे महालक्ष्मी एक्स्प्रेसमध्ये मोठा थरार! AC डब्यात शॉर्टसर्किट अन् धुराचे लोट; पाहा नेमकं काय घडलं?

कोल्हापूर : मध्य रेल्वेवरील कोल्हापूर-मुंबई महालक्ष्मी एक्स्प्रेसच्या वातानुकूलित बी-१ डब्यात मंगळवारी पहाटे धूर निर्माण झाल्याने फायर आणि स्मोक डिटेक्शन सिस्टीमचा अलार्म वाजला. त्यामुळे काही काळ प्रवाशांमध्ये घबराट (Kolhapur Mumbai Mahalaxmi Express news) पसरली..रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने तपासणी केल्यानंतर विद्युत पॅनेलमध्ये उंदरामुळे शॉर्टसर्किट होऊन धूर निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले. यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. गाडी क्रमांक १७४१२ महालक्ष्मी एक्स्प्रेस पहाटे सुमारे ५.४० वाजता ठाकूरवाडी ते मंकी हिल यादरम्यान असताना बी-१ डब्यातील विद्युत पॅनेलमधून धूर येऊ लागला..त्यानंतर डब्यातील स्वयंचलित फायर आणि स्मोक डिटेक्शन सिस्टीम कार्यान्वित झाली. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने डब्याची तपासणी केली असता विद्युत पॅनेलमध्ये उंदीर मृतावस्थेत आढळला. त्याच्यामुळे शॉर्टसर्किट होऊन धूर निर्माण झाल्याचे तपासात स्पष्ट झाले..Nashik Flood : पुराने पुस्तके भिजवली... पण, लक्ष्मीची स्वप्ने नाहीत! संकटातही शिक्षणाची आस जपणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचे हृदयस्पर्शी चित्र.तासाभराने गाडी पुढे रवानाघटनेनंतर संबंधित विद्युत पॅनेलची तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली. सर्व सुरक्षा तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर सकाळी ६ वाजता महालक्ष्मी एक्स्प्रेस पुढील प्रवासासाठी रवाना करण्यात आली. या घटनेमुळे एक्स्प्रेस सुमारे एक तास उशिराने धावली. कर्जत स्थानकावर ती नियोजित वेळेपेक्षा एक तास १७ मिनिटे, तर कल्याण स्थानकावर एक तास १२ मिनिटे उशिराने पोहोचली. परिणामी, पुढील स्थानकांवरील प्रवाशांनाही प्रतीक्षा करावी लागली..Gulabrao Patil : 'एकवेळ शेतकऱ्यांना त्रास झाला तर चालेल, पण उद्योजकांना वीज मिळाली पाहिजे'; पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचं वादग्रस्त वक्तव्य, शेतकरी वर्गात संताप.सोशल मीडियावरून बातमी समजली अन् झोपच उडालीकोल्हापूर-मुंबई या महालक्ष्मी एक्स्प्रेसमधून प्रवास करत होतो. पहाटे झोप लागली होती. एक तास गाडीला उशीर झाला. त्यामुळे प्रवाशांत चुळबुळ सुरू झाली होती. नंतर सोशल मीडियावरून कळाले आमच्याच गाडीच्या डब्याला आग लागली होती. कोल्हापुरातील तरुण शरद पाटील सांगत होते..महालक्ष्मी एक्स्प्रेस कोल्हापुरातून काल रात्री सुटली. कोल्हापूरच्या अनेक प्रवाशांपैकी शरद एक होते. त्यांना पोलिस महासंचालक कार्यालयात लिपिकाची नोकरी लागली आहे. आरोग्य तपासणीसाठी ते रेल्वेतून मुंबईला निघाले होते. पहाटे त्यांना गाढ झोप लागली होती. सकाळी साधारण एक तास रेल्वे उशिरापर्यंत कर्जत परिसरात थांबली होती. प्रवाशांत कुजबुज सुरू होती. मात्र, नेमके काय झाले, याची माहिती कोणालाही मिळाली नाही. आम्ही झोपेतून उठल्यानंतर सोशल मीडियावर आम्ही ज्या रेल्वे गाडीत आहे त्याच गाडीला आग लागल्याचे कळाले. त्यानंतर आमची झोपच उडाली. आग कधी लागली, कशी लागली, यावर चर्चा सुरू झाल्याचे पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.