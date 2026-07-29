कोल्हापूर

Kolhapur Mumbai Mahalaxmi Express : एका उंदरामुळे महालक्ष्मी एक्स्प्रेसमध्ये मोठा थरार! AC डब्यात शॉर्टसर्किट अन् धुराचे लोट; पाहा नेमकं काय घडलं?

Rat Causes Short Circuit in Electrical Panel : कोल्हापूर-मुंबई महालक्ष्मी एक्स्प्रेसच्या बी-१ वातानुकूलित डब्यात उंदरामुळे विद्युत पॅनेलमध्ये शॉर्टसर्किट होऊन धूर निर्माण झाला.
Rat causes electrical short circuit in train

Rat causes electrical short circuit in train

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : मध्य रेल्वेवरील कोल्हापूर-मुंबई महालक्ष्मी एक्स्प्रेसच्या वातानुकूलित बी-१ डब्यात मंगळवारी पहाटे धूर निर्माण झाल्याने फायर आणि स्मोक डिटेक्शन सिस्टीमचा अलार्म वाजला. त्यामुळे काही काळ प्रवाशांमध्ये घबराट (Kolhapur Mumbai Mahalaxmi Express news) पसरली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Mumbai
mahalaxmi express
mahalaxmi railway station
short circuit fire