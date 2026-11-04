Maharashtra Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय; सहकारी संस्थांवर ५ शासकीय संचालकांची नियुक्ती होणार; नेमकी काय अधिनियमात सुधारणा

Cooperative Societies Act Amendment : राज्यातील वार्षिक पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर आता शासनाकडून पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी चार सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असणार आहे. मात्र, शासन नियुक्त अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. तसेच हे चार सदस्य संस्थेच्या पदाधिकारी निवडणुकीस पात्र ठरणार नाहीत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मात्र या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे..मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सहकारी संस्थांच्या कारभारात शासनाचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांचे निर्वाह भत्ते वाढविणे, वाहनधारकांना प्रलंबित दंडात सवलत देणे आणि न्यायव्यवस्थेचा विस्तार करण्यासंबंधीचे निर्णय घेण्यात आले..सहकारी संस्थांवर पाच शासननियुक्त सदस्यराज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर पाच शासन नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. यामध्ये सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. मात्र, उर्वरित चार सदस्यांना संचालक मंडळात मतदान करता येणार आहे. त्यांना संस्थेच्या पदाधिकारी निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही. हा निर्णय जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (२) च्या तरतुदीत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली..मंत्रिमंडळ निर्णयपशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यामध्ये वाढ. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयाच्या ठिकाणी सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार. पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना मदत होणार. (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मस्त्यव्यवसाय विभाग )वाहनांवरील दंडासाठी अभय योजना. नियमभंग केलेल्या वाहनावरील दंडासाठी महाराष्ट्र वाहतुक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६. चलनावरील प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून वीस टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार. वाहन धारकांना थकबाकी भरून वाहन दंडमुक्त करता येणार. (गृह विभाग).वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीं व विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना महिन्याला पंधराशे, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना तेराशे रुपये मिळणार. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत निर्वाह भत्ता वाढीस मंजूरी. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग )पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजूरी. तलासरी, मोखाडा व विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालय स्थापन होणार. या न्यायालयांसाठी प्रत्येक पाच अशा एकूण पंधरा अनुषंगिक पदांना मान्यता. त्यासाठीच्या आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग)नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापनेस मंजूरी. यापूर्वी मंजूर जोड न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना, व त्याकरिताच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग).नागपूर जिल्ह्यातील नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा (ता. कामठी) यांना १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजूरी. नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जमीन देण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)गोंदिया शहरामधील लिलावाद्वारे अथवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनीचे रुपांतरण विनामूल्य वर्ग – १ मध्ये करण्यास मंजूरी. अनेकांना मिळणार दिलासा. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग ).मुंबईतील सिद्धीविनायक गणपती मंदिर न्यासाने घेतलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंजूरी. मंदिर परिसर विकास, भाविकांसाठी सोयी-सुविधांसाठी महत्त्वाचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग )हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्ह्रर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ व वयोमर्यादेची अट वगळण्याकरीता तसेच कुलगुरु पदावरील व्यक्ती पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्याकरीता अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयाच्या दाभा येथील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्रास मंजूरी. या केंद्राच्या ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता. (कृषि विभाग).Gokul Government Nominated Members : गोकुळवर चार शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार; गुलाबराव पाटील यांनी दिली माहिती.मुदत संपलेल्या अ प्रकारातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित अशा अठरा संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये कलम ७३ अअअ (३) परंतुकातील महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजूरी. (सहकार विभाग)राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार. एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती होणार. शासकीय अधिकाऱ्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चौघांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार, पण ते संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजूरी. (सहकार विभाग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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