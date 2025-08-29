Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापुरातूनच, सरकारने स्थगिती उठविली; शेतकऱ्यांचा संताप, सतेज पाटील, राजू शेट्टींची भूमिका काय?

दृष्टिक्षेपातपर्याय शोधण्याचे ‘एमएसआरडीसी’ला आदेशपवनार ते पत्रादेवी मार्गाचे काम सुरू करण्यास शासकीय मान्यताफडणवीस सरकारचा संघर्ष समितीकडून निषेध.Shaktipeeth Highway News : पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू करण्यास सरकारने आज मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर या मार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळल्याचा स्थगिती आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे हा महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणारच, यावर शिक्कामोर्तब झाले. तसेच शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणीचे सर्व पर्याय तपासावेत, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यात शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने महायुती सरकारचा निषेध केला आहे..बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या बारा जिल्ह्यांतील ३९ तालुके व ३७० गावांतून जाणार आहे. महामार्गामुळे तुळजापूर, कोल्हापूर, माहुरसह १८ धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हा सद्यस्थितीतील १८ तासांचा प्रवास साधारणपणे आठ तासांवर येणे अपेक्षित आहे, असा दावा सरकारचा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यास मान्यता दिली आहे..महामार्गाच्या आखणीस व भूसंपादनासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. यामध्ये पवनार ते पत्रादेवी अशा ८०२.५९२ किलोमीटरच्या आखणीस मान्यता दिली. सद्यस्थितीत पवनार ते सांगलीपर्यंत आखणी होणार आहे. महामार्गातून यापूर्वी कोल्हापूर जिल्हा वगळण्याबाबत दिलेली स्थगिती उठविण्याची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यांतील आखणीचे उपलब्ध व संभाव्य सर्व पर्याय तपासून त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या कार्यवाहीसाठी २० हजार ७८७ कोटी इतक्या रक्कमेसाठीही सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे..Kolhapur Lodge Raid : पोलिसांनी लॉजचा दरवाजा उघडताच समोर दिसलं भयानक, लॉज काउंटरच्या ड्रॉवरमधून 'ते' साहित्य सापडलं अन्.शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाचा आदेश देत शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या महायुती सरकारचा निषेध आहे. सरकारने घाईगडबडीने संयुक्त मोजणी देखील पूर्ण न करता व कोणतीही चर्चा न करता शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध डावलत आज वर्धा ते सांगलीपर्यंतच्या भूसंपादनाचे तुघलकी आदेश दिले आहेत. ९९ टक्के गावांमध्ये प्रांतांना शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध करत गावातून पळून लावले. असे असतानाही भूसंपादनाचा आदेश देणे म्हणजे हुकूमशाहीकडे वाटचाल आहे. महामार्गातून कोल्हापूर वगळलेले नाही म्हणजे शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापुरातून होणारच, असा आजचा आदेश आहे.- गिरीश फोंडे, समन्वयक, शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती.शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने निवडणुकीत कोल्हापूरपुरती अधिसूचना रद्द केली. त्यामुळे त्याचा उत्सव साजरा केला. आता मात्र, रेखांकन बदलून कोल्हापुरातून महामार्ग करणार हे अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारने कोल्हापूरकरांची घोर फसवणूक करून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. याविरोधात तीव्र लढा उभारला जाईल. शासन अध्यादेशाचा आम्ही निषेध करतो. यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील रेखांकनाबद्दलही उल्लेख आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी, आमदारांनी निवडणुकीच्या आधी आम्ही महामार्ग रद्द करणार, असा शब्द दिला होता. त्यांनी शब्द फिरवल्याचे आज सिद्ध झाले आहे. मुद्दा क्रमांक तीनमध्ये ऑक्टोबरची अधिसूचना रद्द करत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.- सतेज पाटील, गटनेते, कॉंग्रेस, विधान परिषद.मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा कोल्हापूरच्या जनतेची व शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. फडणवीस सरकारकडे कंत्राटी कामगार, रोजगार सेवक, आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी, तसेच कंत्राटदारांचे थकीत ८० हजार कोटी द्यायला पैसे नाहीत. दुसरीकडे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिवसा ढवळ्या शक्तिपीठ महामार्गातून जनतेवर ५० हजार कोटीचा दरोडा टाकला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये नवीन मार्ग तर होऊ देणारच नाही; पण राज्यातही शक्तिपीठ महामार्गास कडाडून विरोध केला जाईल.- राजू शेट्टी, माजी खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.