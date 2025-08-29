कोल्हापूर

Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापुरातूनच, सरकारने स्थगिती उठविली; शेतकऱ्यांचा संताप, सतेज पाटील, राजू शेट्टींची भूमिका काय?

Satej Patil & Raju Shetti : शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणीचे सर्व पर्याय तपासावेत, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यात शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
Shaktipeeth Highway
Shaktipeeth Highwayesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

दृष्टिक्षेपात

पर्याय शोधण्याचे ‘एमएसआरडीसी’ला आदेश

पवनार ते पत्रादेवी मार्गाचे काम सुरू करण्यास शासकीय मान्यता

फडणवीस सरकारचा संघर्ष समितीकडून निषेध

Shaktipeeth Highway News : पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू करण्यास सरकारने आज मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर या मार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळल्याचा स्थगिती आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे हा महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणारच, यावर शिक्कामोर्तब झाले. तसेच शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणीचे सर्व पर्याय तपासावेत, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यात शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने महायुती सरकारचा निषेध केला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Raju Shetti
Farmer
satej patil
Farmer Agitation
National Highway
Maharashtra Cabinet Minister
kolhapur city
Shaktipeeth Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com