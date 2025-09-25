Maharashtra Governments : शेतजमिनींचे प्रलंबित तंटे निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारची योजना पडली धुळखात, काय आहे योजना?

सलोखा योजनेला कमी प्रतिसाद: शेतजमिनींचे तंटे निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारची ‘सलोखा’ योजना असूनही, कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन वर्षांत केवळ १२ प्रकरणेच मार्गी लागली आहेत.तंट्यांची संख्या प्रचंड: बांध, मालकीहक्क, अतिक्रमण, वाटणी, मोजणी यांसारखे हजारो वाद जिल्ह्यात व राज्यभर प्रलंबित आहेत; पण योजनाविषयी माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचली नाही.अंमलबजावणीत ढिलाई: महसूल व मुद्रांक शुल्क विभाग, प्रांताधिकारी, तलाठी, मंडल अधिकारी व तंटामुक्ती समित्यांची जबाबदारी असूनही बहुतांश ठिकाणी केवळ कागदी हालचाली सुरू आहेत; त्यामुळे योजनाचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही..Kolhapur Farmers : प्रवीण देसाई : शेतजमिनींचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले तंटे निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या सलोखा योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दोन वर्षांत जिल्ह्यात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच दस्त होऊन प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. ही योजना अतिशय चांगली असून ती तळागाळापर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी प्रशासनस्तरावरून आणखी गतिमान पद्धतीने प्रयत्न व्हावेत, हीच अपेक्षा आहे. या योजनेचा लेखाजोखा मांडणारी वृत्तमालिका आजपासून .....वर्षानुवर्षे शेतजमिनींचे खटले सुरू असल्याचे चित्र गावागावांत आहे. यामध्ये संबंधित खातेदार शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी ‘सलोखा’ योजना सुरू केली. ती चांगली व शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे; परंतु योजना सुरू झाल्यापासून त्याला मिळालेला प्रतिसाद पाहता ती अद्याप लोकांमध्ये पोहोचलीच नसल्याचे दिसत आहे. दोन वर्षांत केवळ १२ नोंदणी दस्त होऊन तंटे मिटले आहेत..राज्य सरकारने सुरू केलेल्या योजनेत शेत अदलाबदलीच्या दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये मोठी सवलत दिली आहे. दोन खातेदारांना अदलाबदलीच्या दस्तासाठी मुद्रांकचे शुल्क एक हजार रुपये व नोंदणी शुल्क एक हजार रुपये असे मिळून दोन हजार रुपये भरावे लागतात. राज्यभरात लाखो व जिल्ह्यात हजारो शेतजमिनीचे वाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत..यामध्ये बांधावरून होणारे वाद, शेतजमीन मालकी हक्काचे वाद, शेती अतिक्रमणावरून होणारे वाद, भावाभावांमध्ये वाटणीवरून होणारे वाद, शेतजमिनी मोजणीवरून होणारे वाद आदींचा समावेश आहे. ही योजना सर्व खातेदारांपर्यंत पोहोचून त्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महसूल व मुद्रांक शुल्क विभागावर जबाबदारी सोपवली. मात्र, योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात तर दोन वर्षांत केवळ १२ प्रकरणांमध्येच सलोखा झाला आहे. यामध्ये हातकणंगले तालुक्यातील १०, तर पन्हाळा व राधानगरी तालुक्यांतील प्रत्येकी एका प्रकरणाचा समावेश आहे. उर्वरित नऊ तालुक्यांतून एकही प्रकरण दाखल झालेले नाही..योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी प्रांताधिकाऱ्यांवर‘सलोखा योजना’ यशस्वी करण्यासाठी सर्व प्रांताधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांनी दर पंधरा दिवसांनी या योजनेचा तलाठी व मंडल अधिकारी, पोलिसपाटील व तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष यांच्यासोबत चर्चा करून गावनिहाय आढावा घ्यायचा आहे. यामध्ये काही जणांकडूनच हे काम प्रामाणिकपणे केले जात असल्याचे चित्र आहे. उर्वरितांकडून केवळ कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे काहीच होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच या प्रकरणांची संख्या रोडावल्याचे विदारक चित्र आहे..Kolhapur Illegal Hoardings : फलकबाजीतून कोल्हापूरचे विद्रुपीकरण, उत्सवातून निवडणुकांच्या जोडण्या; बस थांबे, खांब, शासकीय इमारतींवर फलक.सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQ)प्र.१ : ‘सलोखा’ योजना काय आहे?उ. – राज्य सरकारने सुरू केलेली योजना, ज्यातून शेतजमिनींचे वाद (मालकीहक्क, बांध, वाटणी, मोजणी इ.) दोघा खातेदारांच्या परस्पर संमतीने निकाली काढले जातात.प्र.२ : या योजनेत सवलत काय आहे?उ. – शेतजमीन अदलाबदलीच्या दस्तासाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क मिळून फक्त २,००० रुपये (प्रत्येकी १,००० रुपये) भरावे लागतात.प्र.३ : कोल्हापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत किती प्रकरणे मार्गी लागली?उ. – दोन वर्षांत केवळ १२ प्रकरणे; त्यात हातकणंगले १०, पन्हाळा १, राधानगरी १. उर्वरित नऊ तालुक्यांत एकही प्रकरण नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.