Health Minister Prakash Abitkar : अवैध गर्भपात करणाऱ्या कुटुंबांची आता खैर नाही! डिसेंबरमध्ये येणार नवा कडक कायदा; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांची मोठी माहिती

कोल्हापूर : अवैध गर्भपात करण्याचे धाडस करणाऱ्या कुटुंबांवरही कडक कारवाई करण्यासाठी नवीन कायदा करण्यात येईल. हा कायदा डिसेंबरमध्ये अपेक्षित असून, याबाबत १५ दिवसांत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव तसेच विधी व न्याय विभागाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा (Kolhapur illegal abortion case latest news) होईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी येथे दिली. .अवैध गर्भलिंग निदानप्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर ते पत्रकारांशी बोलत होते. कोल्हापुरात गर्भपात प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे. शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याने असे कृत्य करणे गंभीर आहे, असे सांगून आबिटकर म्हणाले, ‘मुलींचा जन्मदर कमी होतोय, यावर आम्ही गंभीरपणे काम करीत आहोत. गेल्या आठवड्यात स्वप्नील पाटील याच्यावर झालेल्या कारवाईमध्येच या डॉक्टरचे नाव पुढे आले होते.’.ते म्हणाले, ‘अवैध गर्भपात किंवा गर्भलिंग चाचणी हा एक संघटित गुन्हेगारीचाच प्रकार आहे. अशा गुन्ह्यांत सहभाग असणाऱ्यांवर ‘मोका’ लावण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात येत आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी दोन बैठका झाल्या आहेत. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कायदा होणे अपेक्षित आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सूचनेनुसार यामध्ये काही दुरुस्त्या केल्या जात आहेत.’.Ichalkaranji Municipal Commissioner : इचलकरंजीत आयुक्तांच्या बदलीवरून संघर्ष; भाजपमधील आवाडे-हाळवणकर गटात वाद पेटण्याची चिन्हे, CM फडणवीसांची मागितली वेळ.ते म्हणाले, ‘गर्भलिंग निदान चाचणी आणि अवैध गर्भपातविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी राज्यभरात टास्क फोर्सची निर्मिती केली आहे. मुलगाच पाहिजे, या कुटुंबातील काही व्यक्तींच्या हट्टामुळे महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्नही गंभीर बनत आहेत. ही बाब विचारात घेऊन गर्भपाताच्या गोळ्यांचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारालाही या गुन्ह्यामधील सहभागाची गंभीर दखल घेतली जाईल. बेकायदेशीर गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरच्या हॉस्पिटलचा परवाना न तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होईल.’.Miraj Panchayat Samiti : मिरज पंचायत समितीच्या इमारतीवर डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाचा फलक; अधिकारी गैरहजर अन् पोलिसांसमोरच चिटकवली अक्षरे, नामकरणावरून गोंधळ सुरु.सर्व बाबी विचारात घेऊन निर्बंध आखणारडॉक्टरांच्या सूचनेव्यतिरिक्त औषधांची ऑनलाइन खरेदी- विक्री होत असल्यास त्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाशी आम्ही चर्चा करीत आहोत. अवैध मार्गाने केले जाणारे गर्भपात रोखण्यासाठी ज्या-ज्या गोष्टींवर निर्बंध आणणे आवश्यक आहे, त्या-त्या सर्व गोष्टींवर आम्ही काम करीत आहोत, असेही पालकमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.