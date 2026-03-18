Maharashtra Kesari : ‘महाराष्ट्र केसरी’चा थरार रंगणार आजपासून वाघोलीत; कोल्हापूर-सोलापूरचे मल्ल झुंजणार...

कोल्हापूर : पुणे जिल्ह्यातील वाघोली (ता. हवेली) येथे आजपासून (ता. १८) ते रविवार (ता. २२) दरम्यान रंगणाऱ्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. यंदा कोल्हापूर आणि सोलापूर या दोन कुस्ती परंपरेच्या बालेकिल्ल्यांतील मल्लांमध्ये रंगणारी चुरस पाहता मानाची चांदीची गदा नेमकी कोणाच्या ताब्यात जाणार, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..कोल्हापूरकडून पृथ्वीराज पाटील आणि इचलकरंजीचा शुभम सिद्धनाळे हे दोन प्रमुख दावेदार मैदानात उतरत असून, त्यांच्या खांद्यावर अपेक्षांचा भार आहे. दुसरीकडे सोलापूरकडून सात मल्ल विविध जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करत मैदानात उतरत आहेत. .Kolhapur Gadge Maharaj : संत गाडगे महाराजांच्या जयंतीनिमित्त कोल्हापुरात जलतीर्थ स्वच्छतेचा महायज्ञ; हजारो हातांनी घडवला परिवर्तनाचा इतिहास!.गतविजेता सिकंदर शेख (हिंगोली), माऊली जमदाडे (अमरावती), प्रकाश बनकर (सोलापूर), कालीचरण सोलणकर (नंदुरबार) यांच्यासह अन्य मल्लांचा समावेश आहे. गतवर्षीचा विजेता सिकंदर शेख याने कोल्हापूरपासून पंजाबपर्यंत अनेक नामांकित मल्लांना पराभूत करत ताकद सिद्ध केली आहे. .त्यामुळे तो यंदाही गदेचा प्रबळ दावेदार मानला जातो. दुसरीकडे २०२२ मध्ये साताऱ्यात झालेल्या स्पर्धेचा विजेता पृथ्वीराज पाटीलही गदा जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. नांदेडकडून शिवराज राक्षे तिसऱ्यांदा महाराष्ट्र केसरी बनण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरत असून, महेंद्र गायकवाड यांच्याकडेही जाणकारांचे लक्ष आहे..Maharashtra Kesari: गदा सरकारजमा करणार! एकाच 'महाराष्ट्र केसरी'साठी चंद्रहार पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आंदोलन.त्यामुळे यंदाची स्पर्धा बहुरंगी आणि अत्यंत अटीतटीची होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. यंदाच्या स्पर्धेचे आकर्षण म्हणजे बक्षिसांची अभूतपूर्व लयलूट. प्रथम क्रमांकासाठी रोख पाच लाखांसह आलिशान 'फॉर्च्युनर' कार, उपविजेत्यास चांदीची गदा व 'स्काॅर्पिओ' वाहन देण्यात येईल..अजिंक्यपद गटातील नऊ विजेत्यांना प्रत्येकी 'बुलेट' मोटारसायकल देण्यात येणार असल्याने प्रत्येक मल्ल विजयासाठी जीव तोडून झुंज देताना दिसणार आहे. कोल्हापूरचे दोन, तर सोलापूरचे सात मल्ल दावेदार असल्याने, परंपरा विरुद्ध संख्या अशीही ही लढत रंगणार आहे. त्यामुळे अखेरची गदा कोल्हापूरच्या मातीला मान देणार की सोलापूरच्या दमदार फळीच्या ताब्यात जाणार, याचा फैसला येत्या काही दिवसांत होणार आहे. .दृष्टिक्षेपात... तिसऱ्यांदा दावेदार : शिवराज राक्षेदुसऱ्यांदा दावेदार : सिकंदर शेख, दादा शेळके, पृथ्वीराज मोहोळ, हर्षवर्धन सदगीर, पृथ्वीराज पाटीलपहिल्यांदा गदेसाठी इच्छुक : महेंद्र गायकवाड, माऊली कोकाटे, प्रकाश बनकर, माऊली जमदाडे, रविराज (शिवा) चव्हाण, जयदीप पाटील, शुभम सिदनाळेयांचेही आव्हान ः वेताळ शेळके ( अमरावती), वैभव माने (पालघर), भगतसिंग खोत, कालिकरचण सोलणकर (नंदुरबार), आदित्य मोहोळ (वाशिम), संग्राम पाटील ( भंडारा), हर्षद कोकाटे ( चंद्रपुर), समीर शेख (गोंदिया), संतोष दोरवड( रत्नागिरी), सुबोध पाटील (पालघर), विक्रमसिंह भोसले (गडचिरोली), राहुल सुळ (वाशिम),