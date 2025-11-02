कोल्हापूर

Wrestler Sikandar Sheikh : सिकंदर शेखची पैसा-प्रसिद्धीमुळे कुस्तीशी गद्दारी, वस्तादांसह पैलवान काय म्हणाले...

Kolhapur Pailwan : महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखच्या वर्तनामुळे कुस्तीविश्वात नाराजी. पैसा आणि प्रसिद्धीच्या मोहात कुस्तीची माती केल्याचा वस्ताद व पैलवानांचा आरोप.
Wrestler Sikandar Sheikh

महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखच्या वर्तनामुळे कुस्तीविश्वात नाराजी.

Maharashtra Kesari wrestler Sikandar Sheikh : पंजाब पोलिसांनी महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखला शस्त्रे तस्करीप्रकरणी गंभीर गुन्ह्यात अटक केली. त्याच्या अटकेच्या बातमीमुळे कोल्हापूरच्या कुस्ती क्षेत्रात खळबळ उडाली. यापूर्वी तो कोल्हापुरातील गंगावेश तालमीत सराव करीत होता.

