Wrestler Sikandar Sheikh : सिकंदर शेखची पैसा-प्रसिद्धीमुळे कुस्तीशी गद्दारी, वस्तादांसह पैलवान काय म्हणाले...

Maharashtra Kesari wrestler Sikandar Sheikh : पंजाब पोलिसांनी महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखला शस्त्रे तस्करीप्रकरणी गंभीर गुन्ह्यात अटक केली. त्याच्या अटकेच्या बातमीमुळे कोल्हापूरच्या कुस्ती क्षेत्रात खळबळ उडाली. यापूर्वी तो कोल्हापुरातील गंगावेश तालमीत सराव करीत होता..गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ सिकंदर गंगावेश तालमीत सराव करीत होता. 'या कालावधीत पाच ट्रॅक्टर, नऊ मोटारी, दहा बुलेट, सोने, लाखांची रोख बक्षिसे अशा बक्षिसांच्या खैरातीमुळेच सिकंदर शेखची कुस्ती बिघडली,' अशा प्रतिक्रिया कुस्ती क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत. त्याने खास आक्रमक शैलीच्या जोरावर अनेक छोट्यामोठ्या कुस्त्या जिंकल्या. महाराष्ट्र केसरी किताब कितीही कष्ट पडले, तरी मिळवायचाच, असा चंग त्याने बांधला होता..वडिलांनीही त्याला हमाली करून त्याच्या स्वप्नास हातभार लावला. या कालावधीत त्याने उत्तरेत मोठ्या रकमेसह ट्रॅक्टर, मोटार, बुलेट अशा मोठ्या बक्षिसांच्या कुस्तीत प्रतिस्पर्धी कुस्तीगिराला आक्रमक शैलीच्या जोरावर चितपट केले. अनेक मोठी बक्षिसे आणि रोख रक्कम मिळविली. त्याने पंजाबसह उत्तरेतच बहुतांश स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. दोन वर्षांपूर्वी शिवराज राक्षे याच्यावर मात करीत त्याने महाराष्ट्र केसरी विजेतेपद पटकाविले..सिकंदरने अधिकाधिक उत्तरेतील स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. पुढे तर त्याने पंजाबमध्येच भाडेतत्त्वावर घर घेऊन तेथेच राहाणे पसंत केले. त्यामुळे सरावासाठी मूळचा मोहोळ (सोलापूर) चा असलेल्या सिकंदरने कोल्हापूरशी संर्पक कमी केल्याचे अनेकांनी सांगितले..यापूर्वी तो सरावासाठी आमच्या तालमीत होता. परंतु, महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेनंतर त्याने तालमीशी संपर्क तोडला. तो परत तालमीत फिरकलाच नाही.- विश्वास हारुगले, वस्ताद, गंगावेश तालीमसिकंदरच्या पापाचा घडा भरला. असा सिकंदर यापुढे कुस्ती पंढरीत होऊ देणार नाही. ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे. अशा प्रवृत्ती कुस्तीत नकोत. अति पैसा, प्रसिद्धी नडली. अधिक पैशाचा मोह असा संकटात नेतो.- दिनानाथ सिंह, हिंदकेसरी'विनाशकाले विपरीत बुद्धी असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. याच मातीने त्याला पैसा, प्रसिद्धी दिली. परंतु, अधिक पैशाच्या हव्यासापोटी त्याने असे करायला नको होते.- विष्णू जोशीलकर, महाराष्ट्र केसरी.