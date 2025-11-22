Kolhapur News: बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर राज्याची मोठी तयारी; बिबट्याला शेड्युल-१ मधून वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे जाणार

कोल्हापूर: वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार शेड्युल-१ मध्ये समाविष्ट प्राण्यांना मारण्यास मनाई आहे. मात्र, राज्यातील मानवी वस्तीत बिबट्यांच्या हल्ल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, बिबट्याला शेड्युल-१ मधून वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दिला..पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांत, शहरालगतच्या जंगल परिसरात बिबट्यांचे वावर आणि मानवी वस्तींवर हल्ले वाढले आहेत. शेतीत, रस्त्यांवर किंवा गावाजवळ फिरणाऱ्या नागरिकांवर बिबट्यांचे हल्ले होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. .Kolhapur News: कोल्हापूरचा अभिमान! एमपीएससीत तिघांची वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पदावर निवड; जिद्दीला मिळाला योग्य मान.या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘बिबट्या सध्या शेड्युल-१ मधील प्राणी असल्याने नरभक्षक बिबट्यांना पकडणे किंवा मारणे यावर कायदेशीर मर्यादा येतात. त्यामुळे बिबट्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी तातडीचे (शॉर्ट टर्म) आणि दीर्घकालीन (लाँग टर्म) असे दोन प्रकारचे उपाय आखावे लागतील.’.दरम्यान, तातडीच्या उपाययोजनांमध्ये, शहराजवळ आलेल्या बिबट्यांचा मागोवा घेण्यासाठी ड्रोनचा वापर, पिंजरे, वाहने आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीचा वापर यांचा समावेश असेल..Kolhapur News: अल्पवयीन चालकांना पोलिसांचा दणका; दोघांना दंड, शाळा, महाविद्यालय परिसरात हुल्लडबाजांवर कारवाईः अल्पवयीन मुलांच्या पालकांवरही बडगा.तर, दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये, बिबट्याला शेड्युल-१ मधून वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवणे, वनविभागाकडून आवश्यक माहिती घेऊन प्रस्ताव तयार करणे, आगामी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडणे, यांचा समावेश असेल..कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांचाही समावेशबिबट्यांचे हल्ले केवळ पुणे जिल्ह्यातच नव्हे तर नाशिक, कोल्हापूर, कोकण, विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांत झाले आहेत. काही ठिकाणी बिबट्यांनी नगरी वस्तीतही प्रवेश केला आहे. त्यामुळे उपाययोजना फक्त पुणेपुरती मर्यादित न राहता, ज्या भागांत बिबट्यांचे हल्ले झाले आहेत. .त्या सर्व भागांत बिबट्यांची संख्या, नरभक्षक बिबट्यांची ओळख आणि आवश्यक उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. यात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचाही समावेश असल्याची माहिती वनविभागाच्या सूत्रांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.