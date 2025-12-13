कोल्हापूर

Medical Bill Scam : वैद्यकीय बिलांसाठी ‘आर्थिक’ मागणी; आरोग्यमंत्र्यांची कबुली; बिलासाठी ऑनलाईन पर्याय!

Health Corruption : कोल्हापूर सीपीआर रुग्णालयातील भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी वैद्यकीय बिलांसाठी होणाऱ्या आर्थिक मागण्या मान्य केल्या. आता संपूर्ण राज्यातील सर्व वैद्यकीय बिले ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे.
Health Minister Admits Financial Irregularities in Medical Bill Approvals

सीपीआर कोल्हापूर : राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय बिलांसाठी ज्या पद्धतीने आर्थिक मागणी केली जाते, हा गंभीर प्रकार आहे. हा संपूर्ण राज्यासमोरचा प्रश्न असून, सर्वच कर्मचारी त्रस्त आहे. त्यामुळे आम्ही, आरोग्य विभागाकडे येणारी सर्व वैद्यकीय बिले ऑनलाइन घेतली जातील, अशी घोषणा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली.

