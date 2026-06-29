कोल्हापूर

Maharashtra Rain Alert : कोल्हापुरात माॅन्सूनचे धडाक्यात पुनरागमन; पुढच्या काही तासांत मुंबईसह अमरावती, कोकणात पावसाचा जोर वाढणार; कुठे ऑरेंज तर कुठे येलो अलर्ट

Orange Alert Issued for Konkan and Amravati : महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून कोकण, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि अमरावतीसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
Maharashtra heavy rain forecast today

Maharashtra heavy rain forecast today

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : माॅन्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून, दुपारी तीननंतर जिल्ह्याच्या सर्व भागांत पावसाचे पुनरागमन (Maharashtra monsoon rain update) झाले. धरणक्षेत्रातही जोरदार पावसाला प्रारंभ झाला. रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिपरिप सुरू होती. पुढील पाच दिवस दमदार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. दरम्यान, काल शहरात अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला.

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