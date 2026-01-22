Ichalkaranji Municipal Corporation Mayor : महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर; इचलकरंजीत ओबीसी आरक्षण, वस्त्रनगरीच्या चाव्या कुणाच्या हाती?

Ichalkaranji Municipal Corporation Mayor : महाराष्ट्र राज्यातील महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षणाची सोडत आज अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली असून, विविध प्रवर्गांनुसार (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण महिला व खुला प्रवर्ग) आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे..ही आरक्षण सोडत मंत्रालय, मुंबई येथे पार पडली. यावेळी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही सोडत अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, यामुळे प्रत्येक महापालिकेतील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होणार आहे..या सोडतीनुसार, इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी नागरिकांचा मागास (OBC) प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात इचलकरंजी शहराच्या राजकारणात ओबीसी प्रवर्गातील नेतृत्वाला संधी मिळणार असून, स्थानिक राजकीय पक्षांकडून त्यादृष्टीने रणनीती आखण्यास सुरुवात झाली आहे..ZP Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान 5 की 8 फेब्रुवारीला? आमदार पडळकरांची 'ती' मागणी फेटाळली?.राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये यावेळी महिलांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण देण्यात आले आहे. महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळावी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने हे आरक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठीही ठराविक महापालिकांमध्ये महापौर पद राखीव ठेवण्यात आले आहे..Nashik Politics : नाशिकमध्ये सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा, भाजपच्या संपर्कात 'इतके' नगरसेवक? गिरीश महाजनांच्या दाव्याने खळबळ.महापालिकांच्या महापौर पदांची आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर अनेक राजकीय पक्षांनी संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली आहे. काही ठिकाणी विद्यमान नगरसेवकांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, तर काही शहरांमध्ये अंतर्गत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. एकूणच, महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी जाहीर झालेली आरक्षण सोडत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. या आरक्षणामुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार असून, महाराष्ट्रातील शहरी राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.