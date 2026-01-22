कोल्हापूर

Ichalkaranji Municipal Corporation Mayor : महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर; इचलकरंजीत ओबीसी आरक्षण, वस्त्रनगरीच्या चाव्या कुणाच्या हाती?

Maharashtra Mayor Reservation Draw Announced for Municipal Corporations : महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली असून, इचलकरंजी महापालिकेचा महापौर ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आला आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Ichalkaranji Municipal Corporation Mayor : महाराष्ट्र राज्यातील महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षणाची सोडत आज अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली असून, विविध प्रवर्गांनुसार (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण महिला व खुला प्रवर्ग) आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

