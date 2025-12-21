कोल्हापूर

Local Body Election : कागलमध्ये निकालापूर्वीच अभिनंदनाचे बॅनर का लागले? उमेदवारांच्या आक्षेपामुळे गोंधळ उडाला असून कोल्हापूर जिल्ह्यात निकालाची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे.
Kolhapur Election Result : कोल्हापूर जिल्ह्यात मतमोजणीला सुरूवात, कागलमध्ये निकालापूर्वी अभिनंदनाचे बॅनर लावल्याने तणाव; उत्कंठा शिगेला
Kolhapur District Election News : निवडणूक निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच कागल शहरात अभिनंदनाचे बॅनर झळकल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकारावर काही उमेदवारांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. निवडणूक निकाल जाहीर होण्याआधीच काही ठिकाणी उमेदवारांचे अभिनंदन करणारे बॅनर लावण्यात आले आहेत. यावर आक्षेप नोंदवत एका उमेदवाराने थेट सवाल उपस्थित केला, निवडणूक आयोगाने बॅनर लावणाऱ्यांना आधीच निकाल सांगितला आहे का? असा रोखठोक प्रश्न उमेदवाराने उपस्थित केला.

