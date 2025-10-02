Sugarcane Bill Cut : चिखलात रुतलेले शेतकऱ्यांचे पाय आणखी खोलात जाणार, ऊस बिलांतून टनाला २७ रुपये ५० पैसे कपात; देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय

ठळक मुद्दे (Highlights)प्रतिटन २७.५० रुपये कपात – ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिलातून यंदा प्रतिटन २७ रुपये ५० पैसे कपात होणार असून, कोल्हापूर विभागातील शेतकऱ्यांवर ५५ कोटींचा आणि राज्यातील शेतकऱ्यांवर तब्बल ३३० कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत वाढ – आतापर्यंत प्रति टन ५ रुपये कपात केली जात होती, मात्र यंदा ती वाढवून १० रुपये करण्यात आली असून, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी नव्याने ५ रुपयांची कपात होणार आहे.शेतकऱ्यांची नाराजी – अतिवृष्टी व पुरामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर ही अतिरिक्त कपात अन्यायकारक असल्याची भावना असून, साखर संघाच्या विरोधाला फारसे महत्त्व देण्यात आलेले नाही..Devendra Fadnavis Decision : कुंडलिक पाटील : ा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलांमधून कपात होणारी रक्कम वाढली असून, प्रतिटन २७ रुपये ५० पैसे कपात होणार आहेत. यामुळे कोल्हापूर विभागात ५५ कोटी, तर राज्यातून ३३० कोटींचा बोजा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्यावर पडणार आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा अडचणी निर्माण होणार आहेत..राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये तर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कपात याप्रमाणे प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळपसंदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेतला..ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आजवर शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन पाच रुपये कपात केली जात होती, मात्र यंदा अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यात तीनपट वाढ करण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी आता प्रतिटन ५ रुपयांवरून १० रुपये आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रतिटन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.कपातीत तीनपट वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असे सांगत या निर्णयास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कपात त्यात गैर काही नाही, असे सांगत साखर संघाचा विरोध झुगारुन दिल्याचे समजते. कोल्हापूर विभागात, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात दोन कोटी दोन लाख टन ऊस गाळप होतो, तर राज्यात सुमारे १२ कोटी टन ऊस गाळप होईल, अशी स्थिती आहे..Sugarcane Crisis : अतिवृष्टीमुळे साखर हंगामावर ‘आपत्ती, मंत्री समितीच्या बैठकीत काय होणार निर्णय.अशी होणार कपातमुख्यमंत्री सहाय्यता निधी -- प्रतिटन १० रुपयेपूरग्रस्त निधी -- ५ रुपयेगोपीनाथ मुंडे महामंडळ-- १० रुपयेसाखर संघ निधी-१ रुपयाव्हीएसआय निधी - १ रुपयासाखर आयुक्त कार्यालय - ५० पैसेएकूण कपात--- २७.५० पैसे.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्रश्न 1: शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून यंदा किती कपात होणार आहे?👉 एकूण २७ रुपये ५० पैसे प्रतिटन कपात होणार आहे.प्रश्न 2: कपातीमुळे किती आर्थिक बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार आहे?👉 कोल्हापूर विभागात अंदाजे ५५ कोटी तर राज्यभरात जवळपास ३३० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.प्रश्न 3: कपात कोणत्या निधीसाठी केली जाणार आहे?👉 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (१० रुपये), पूरग्रस्त निधी (५ रुपये), गोपीनाथ मुंडे महामंडळ (१० रुपये), साखर संघ निधी (१ रुपया), व्हीएसआय निधी (१ रुपया), साखर आयुक्त कार्यालय (५० पैसे)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.