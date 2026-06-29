कोल्हापूर

Maharashtra TET Exam Cancelled : 'टीईटी'चे गोपनीय साहित्य ट्रकमधून पुण्याला पाठविले; उत्तरपत्रिका-स्वाक्षरी पटाचा समावेश, प्रश्नपत्रिका जिल्हा कस्टडीत सुरक्षित

Maharashtra TET Exam Cancelled After Paper Leak : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द करण्यात आली. कोल्हापूरसह सर्व परीक्षा केंद्रांसाठी आलेले गोपनीय साहित्य राज्य परीक्षा परिषदेकडे परत पाठविण्यात आले.
Why Maharashtra TET exam was cancelled

Why Maharashtra TET exam was cancelled

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : पेपर फुटीमुळे आज होणारी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा रद्द करण्यात आली. या परीक्षेसाठी जिल्हा केंद्रासाठी आलेले गोपनीय आणि अगोपनीय साहित्य जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने पुणे येथील राज्य परीक्षा परिषदेकडे (Maharashtra Teacher Eligibility Test latest news) पाठविले.

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