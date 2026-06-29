Maharashtra TET Exam Cancelled : 'टीईटी'चे गोपनीय साहित्य ट्रकमधून पुण्याला पाठविले; उत्तरपत्रिका-स्वाक्षरी पटाचा समावेश, प्रश्नपत्रिका जिल्हा कस्टडीत सुरक्षित

कोल्हापूर : पेपर फुटीमुळे आज होणारी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा रद्द करण्यात आली. या परीक्षेसाठी जिल्हा केंद्रासाठी आलेले गोपनीय आणि अगोपनीय साहित्य जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने पुणे येथील राज्य परीक्षा परिषदेकडे (Maharashtra Teacher Eligibility Test latest news) पाठविले..जिल्ह्यातील विविध ५४ केंद्रांवर पेपर क्रमांक एक ९ हजार ३७३ आणि पेपर दोन १४ हजार ५०९ उमेदवार देणार होते. त्यात मराठी, इंग्रजी, उर्दू, बंगाली, कन्नड, तेलगू, गुजराथी, सिंधी या माध्यम भाषांतील उमेदवारांचा समावेश होता. मात्र, शनिवारी या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा प्रकार घडला. त्यामुळे संबंधित परीक्षा रद्द करण्यात आली..पण, पूर्वनियोजनानुसार टीईटीसाठी परीक्षा परिषदेने प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, विद्यार्थ्यांचा स्वाक्षरी पट, ब्लॉकनिहाय याद्या, आदी गोपनीय साहित्य आणि काही अगोपनीय साहित्य कोल्हापूरला पाठविले होते..Kolhapur Gokul Election : 'गोकुळ'मध्ये अरुण नरके गट महायुतीसोबत! शाहूवाडीतील सरुडकर गटही वाटेवर, आमदार सतेज पाटील यांना मोठा धक्का?.संबंधित परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने परीक्षा परिषदेच्या सूचनेनुसार कोल्हापुरातील शिक्षण विभागाने सीलबंद स्वरूपात असणाऱ्या या साहित्याच्या सीलबंद पेट्या पुणे येथे पाठविले. त्यात पेपर क्रमांक एकच्या साहित्याच्या २८ आणि पेपर क्रमांक दोनच्या साहित्याच्या ५४ अशा एकूण ८२ पेट्यांचा समावेश होता. प्रश्नपत्रिका जिल्हा कस्टडीमध्ये सुरक्षितपणे ठेवल्या आहेत..Shaktipeeth Highway : "सागरेश्वर अभयारण्यातून 'शक्तिपीठ' नेण्याचा निर्णय तातडीनं बदला, अन्यथा फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार".राज्य परीक्षा परिषदेच्या सूचनेनुसार या गोपनीय, अगोपनीय साहित्याच्या सीलबंद असलेल्या पेट्या ट्रकमधून पुण्याला पाठविण्यात आल्या आहेत.-विश्वास सुतार, शिक्षण विस्तार अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.