Kolhapur Election : महायुतीचे जागा वाटप अंतिम टप्प्यात; भाजप-शिंदे गटात सख्य, राष्ट्रवादीत अस्वस्थता

Mahayuti Seat Sharing Reaches Final Stage : भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात बहुतांश जागांवर एकमत, अंतिम घोषणेकडे महायुती, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या २५ जागांच्या मागणीवरून युतीत तिढा कायम. पुणे व कोल्हापुरातील बैठकींमधून पश्चिम महाराष्ट्रातील महापालिका रणनिती ठरणार
कोल्हापूर : महायुतीच्या जागा वाटपाच्या चर्चेत शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमध्ये बहुतांश जागांबद्दल एकमत झाल्याचे दिसते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) अपेक्षित जागा मिळत नसल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल आहे.

