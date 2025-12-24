Kolhapur Election : महायुतीचे जागा वाटप अंतिम टप्प्यात; भाजप-शिंदे गटात सख्य, राष्ट्रवादीत अस्वस्थता

कोल्हापूर : महायुतीच्या जागा वाटपाच्या चर्चेत शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमध्ये बहुतांश जागांबद्दल एकमत झाल्याचे दिसते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) अपेक्षित जागा मिळत नसल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल आहे. .महायुतीमधून राष्ट्रवादी बाहेर पडणार का? याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. आज उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार अमल महाडिक, कऱ्हाडचे आमदार अतुल भोसले यांची शिरोली येथील महाडिकांच्या पेट्रोल पंप कार्यालयात बैठक झाली. महायुतीच्या जागांची घोषणा गुरुवारी (ता. २५) होण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Election : कोल्हापूर–इचलकरंजी महापालिकेत महायुतीवर शिक्कामोर्तब; भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र, निवडणूकची रणधुमाळी सुरू.महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांची उमेदवार निश्चिती युद्धपातळीवर सुरू आहे. महायुतीचे जागा वाटप अंतिम टप्प्यात असून, भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) पक्षात बहुतांश जागांबाबत एकमत झाले आहे. काही जागांवरील मतभेद अजून कायम असले तरी त्यावर समन्वयाने तोडगा काढण्यासाठी नेत्यांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) २५ जागांची मागणी केल्याचे समजते. मात्र, शिवसेना-भाजपने त्यांना ११ जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. यावर अद्याप वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संमती दर्शवलेली नाही. त्यांनी ११ जागांचा स्वीकार केल्यास त्यांच्याकडील काही माजी नगरसेवकांना निवडणूक लढवण्यात अडचण येऊ शकते. अद्याप हा तिढा सुटलेला नाही. या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी महापालिका निवडणुकीत युतीमधून बाहेर पडणार का? याची चर्चा आहे..Kolhapur Election : कोल्हापूर–इचलकरंजी महापालिकेत महायुतीवर शिक्कामोर्तब; भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र, निवडणूकची रणधुमाळी सुरू.पुण्यात आज बैठकभाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची पुणे येथे बुधवारी (ता. २३) बैठक होणार आहे. यामध्ये प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण उपस्थित राहणार आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणूक तयारीचा आढावा घेतला जाणार आहे. बैठकीला कोल्हापुरातून आमदार अमल महाडिक, राहुल आवाडे उपस्थित राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.