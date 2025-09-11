Gokul Dudh Politics : गोकुळ दूध संघात सत्ता महायुतीची; वर्चस्व मात्र हसन मुश्रीफ- सतेज पाटील यांचेच, महाडिक -मंत्री मुश्रीफ यांच्यात नवा वाद...

Hasan Mushrif & Satej Patil : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील वातावरण पाहता संघाच्या राजकारणात माजी आमदार महादेवराव महाडिक विरुद्ध आमदार सतेज पाटील यांच्यातील संघर्ष कमी होऊन महाडिक- मुश्रीफ या नव्या संघर्षाची नांदी ठरण्याची शक्यता आहे. संघावर महायुतीची सत्ता, असे जरी जाहीरपणे सांगितले जात असले, तरी संघावर मंत्री हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील यांचेच वर्चस्व असल्याचे कालच्या सभेवरून स्पष्ट झाले..‘गोकुळ’मध्ये वाढीव संचालक, वासाचे दूध, संचालकांचा वाढलेला खर्च, घटलेल्या ठेवी आदी मुद्द्यांवरून महाडिक गटाच्या संचालिका शौमिका महाडिक यांच्याकडून सातत्याने आरोप होत गेले. यात युवाशक्तीच्या दहीहंडी कार्यक्रमात खासदार धनंजय महाडिक यांनी ‘गोकुळ’ जिंकणारच असा नारा देतानाच यातील काही मुद्यांना थेट भाषणातून दिलेले आव्हान महाडिक-मुश्रीफ वादाला सुरुवात करणारे ठरले आहे. त्यानंतरही महायुतीच्या म्हणून शौमिका महाडिक यांना व्यासपीठावर येण्याचे आवाहन अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी केले. त्यानंतर एक बैठक घेऊन नविद यांनी सौ. महाडिक यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सुरुवातीला सौ. महाडिक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला खरा; पण सभेच्या आदल्या दिवशी पुन्हा पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी संघातील चुकीच्या कारभारावर आरोप करत व्यासपीठावर न जाण्याचा निर्णय घेतला..प्रत्यक्ष सभेत आमचे कार्यकर्ते कोणताही दंगा करणार नाहीत, असे सौ. महाडिक यांनी सांगितले, त्याप्रमाणे झालेही. पण, त्या सभासदांतून आक्रमकपणे प्रश्न विचारून आपली सडेतोड भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करत असतानाच मुश्रीफ गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यात व्यत्यय आणून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न झाला. वास्तविक सौ. महाडिक व्यासपीठावर गेल्या असत्या, तर त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली असती. पण, सभागृहात बसल्याने त्यांचा ‘आवाज’ बंद करण्याची संधी मिळाली. दुसरीकडे पूर्वी महाडिक गटाचे म्हणून जे काही आक्रमक कार्यकर्ते सभेला येत होते, त्यांचीही उणीव या सभेत जाणवली. केवळ एक-दोन माजी संचालकांच्या साथीने सौ. महाडिक यांनी आपली आक्रमक भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्याला सभासदांतून प्रतिसाद मिळाला नाही..Kolhapur Gas Explosion : कोल्हापूर गॅस स्फोट प्रकरणात गंभीर जखमी झालेल्या ५ वर्षीय प्रज्वलची झुंज व्यर्थ, आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू.ज्यावेळी मावळते अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी महायुतीचा अध्यक्ष व्हावा, म्हणून राजीनामा देण्यास नकार दिला, त्याचवेळी काही राजकीय खेळीही मुश्रीफ-सतेज यांच्याकडून खेळल्या गेल्या. त्यातून महायुतीचे अध्यक्ष म्हणून नविद यांना मिळालेली संधी हा त्याचाच एक भाग असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर मंत्री मुश्रीफ वगळता अन्य एकाही नेत्यांकडून ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीची सत्ता असल्याचा उल्लेख होत नव्हता. एवढेच नव्हे तर सौ. महाडिक यांनी सातत्याने महायुतीची संघावर सत्ता असल्याचे सांगत असताना त्यांना शिवसेना शिंदे किंवा राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षांतील नेत्यांची साथ मिळाली नाही. याउलट संघाच्या कालच्या सभेत महायुतीचे सर्व नेते एकत्र बसले होते, त्यांच्यापैकी कुणीही सौ. महाडिक यांना साथ दिली नाही. यावरून संघावर सत्ता महायुतीची असे जरी म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्ष वर्चस्व मुश्रीफ-सतेज यांचेच असल्याचे स्पष्ट झाले..महाडिकांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न‘गोकुळ’ मधील महाडिक-पी.एन.-नरके यांची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी सर्व महाडिक विरोधक एकवटले. त्यात आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते आघाडीवर होते. राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर त्याचे पडसाद ‘गोकुळ’मध्येही उमटून हेच नेते पुन्हा महाडिक यांच्याशी जुळवून घेतील, असे वाटत होते. पण, ‘राजाराम-बावडा’ कारखान्याच्या निवडणुकीतील डॉ. कोरे यांचा अपवाद वगळता अन्य नेत्यांच्या राजकीय दिशा पूर्वीप्रमाणेच राहिल्या. यावरून ‘गोकुळ’च्या राजकारणात महाडिक गटाला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जाते..मुश्रीफ-सतेज मैत्री अतूटगेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार पाटील यांनी ज्यांनी ‘गोकुळ’मध्ये त्यांना साथ दिली त्यापैकी श्री. मुश्रीफ वगळता अन्य सर्वांच्या विरोधात रान उठवले. आता मुश्रीफांसह हे सर्व जण महायुतीत आहेत. पण, खासदार महाडिक यांच्यासह शौमिका महाडिक यांनी केलेली टीका पाहता ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत मुश्रीफ- सतेज मैत्री अतूट राहण्याची शक्यता आहे. श्री. मुश्रीफ हे मुरब्बी राजकारणी आहेत, त्यांचा राजकीय अनुभव पाहता ते वरिष्ठ नेत्यांचीही ‘गोकुळ’बाबत समजूत काढू शकतात, ही त्यांच्यादृष्टीने जमेची बाजू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.