Kolhapur Municipal corporation Election : “स्वबळावर लढू द्या!” भाजप-शिवसेनेत कार्यकर्त्यांचा जोरदार दबाव; महायुतीचे गणित गुंतागुंतीचे!

Leaders Urge Patience Until Survey Determine : सर्वेक्षणानंतरच स्वबळाचा निर्णय करू, त्यामुळे धीर धरा, असा सल्ला नेत्यांकडून दिला जात आहे. शिवसेनेने शहरातील मातब्बरांचा पक्ष प्रवेश करून घेतला. त्यामुळे आता त्यांच्याकडेही इच्छुकांची संख्या वाढत आहे.
ओंकार धर्माधिकारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात महायुतीमध्येच चुरस पाहायला मिळत आहे. महापालिका निवडणुकीत पक्षाने स्वबळावर लढावे, असा दबाव कार्यकर्त्यांकडून नेत्यांवर टाकला जात आहे.

