Kolhapur Municipal corporation Election : “स्वबळावर लढू द्या!” भाजप-शिवसेनेत कार्यकर्त्यांचा जोरदार दबाव; महायुतीचे गणित गुंतागुंतीचे!

कोल्हापूर : भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात महायुतीमध्येच चुरस पाहायला मिळत आहे. महापालिका निवडणुकीत पक्षाने स्वबळावर लढावे, असा दबाव कार्यकर्त्यांकडून नेत्यांवर टाकला जात आहे. .मात्र, सर्वेक्षणानंतरच स्वबळाचा निर्णय करू, त्यामुळे धीर धरा, असा सल्ला नेत्यांकडून दिला जात आहे. शिवसेनेने शहरातील मातब्बरांचा पक्ष प्रवेश करून घेतला. त्यामुळे आता त्यांच्याकडेही इच्छुकांची संख्या वाढत आहे. .Kolhapur Muncipal Election : दहा वर्षांनंतर निवडणुकीची संधी; प्रभागातील गणित बदलणार, पक्षांतर्गत ताकद जोखण्यास सुरुवात!.आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभा निवडणुकीत १ लाख ११ हजार ८५ मते घेतली. त्यामुळे कोल्हापूर शहर हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असल्याचा दावा शिवसैनिक करत आहेत. त्यातच अनेक मातब्बर शिवसेनेत आले असून त्यांना निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचे आश्वासन दिले आहे..या सर्व पार्श्नभूमीवर शिवसैनिक निवडणूक स्वबळावर लढवायची भाषा करत आहेत. तर भाजप कार्यकर्त्यांनीही आता स्वबळाची चर्चा सुरू केली आहे. कोल्हापूर उत्तरच्या पोटनिवडणुकीत सत्यजित ऊर्फ नाना कदम यांना ७२ हजार मते मिळाली. त्यामुळे या विधानसभा मतदारसंघात भाजपची ताकद वाढली आहे. .Kolhapur Kagal Election : "चुरस संपलिया, आमची पंचाईत झालीया!" कागलमध्ये शांतता; मुरगूडमध्ये मात्र काट्यावरची लढत!.तसेच कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे अमल महाडिक आमदार आहेत. त्यामुळे या ठिकाणीही भाजपचे गठ्ठा मतदान आहे. गेल्या सभागृहात भाजप आणि ताराराणी आघाडी मिळून ३३ नगरसेवक होते..त्यामुळे महायुती झाली तर सर्वाधिक म्हणजे किमान ४० ते ४५ जागा भाजपला मिळाल्या पाहिजेत, अशी कार्यकर्त्यांची भूमिका आहे. पक्षाचे शहरातील संघटन मजबूत आहे. त्यामुळे भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवावी, अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे..बंडखोरीचे आव्हान रोखणार कसे ?प्रभाग मोठा झाल्यामुळे अपक्ष बंडखोरी होणार नाही, असे सांगितले जात होते. मात्र जर महायुतीत उमेदवारी मिळाली नाही तर कार्यकर्ते बंडखेरी करण्याची शक्यता अधिक आहे. हे बंडखोर निवडणून येण्याची शक्यता कमी असली तरी त्यांना पडणाऱ्या मताचा फटका अन्य उमेदवारांना बसणार आहे. त्यामुळे बंडखोरी रोखण्याचे आव्हान नेत्यांसमोर असेल..काही प्रभागात अडचणशहरातील काही प्रभागात शिवसेनेकडे मातब्बर उमेदवार असल्याने भाजप कार्यकर्त्यांची अडचण झाली आहे. तर काही भागात भाजप उमेदवारांमुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची गोची झाली आहे. हे तिढे सोडवायचे असतील तर नेत्यांचा कस लागणार आहे.