Amba Ghat Accident : आंबा घाटात भीषण अपघात; परराज्यातील बस ७० फूट दरीत कोसळली

Kolhapur Ratngairi Highway : कोल्हापूर–रत्नागिरी मार्गावरील आंबा घाटात परराज्यातून आलेली एक बस ७० फूट खोल दरीत कोसळल्याची घटना काल मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. या अपघातात ४ ते ५ जण गंभीर जखमी झाले असून बसमध्ये सुमारे १०० प्रवासी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..आंबा घाटातील चक्री वळणाजवळ ही दुर्घटना घडली. बसचालकाचा ताबा सुटल्याने बस दरीत कोसळली. मात्र दरीत खाली जात असताना बस एका मोठ्या झाडावर आदळल्याने ती पूर्ण खोल दरीत जाण्यापासून थांबली. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळल्याचे स्थानिकांनी सांगितले..Pune–Kolhapur Highway : पुणे-कोल्हापूर महामार्ग वर्षभरात पूर्ण होणार, नितीन गडकरी यांनी दिला शब्द; रिलायन्सचे काम काढून घेतल्याचीही माहिती.घटना रत्नागिरी जिल्हा पोलिसांच्या हद्दीत घडली असून पोलिस पथक, स्थानिक ग्रामस्थ आणि आपत्कालीन यंत्रणा घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले आहे. संबंधित बस मध्यप्रदेशातील भिंड येथील असल्याचे समोर आले आहे. जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलविण्यात येत असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.