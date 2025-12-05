कोल्हापूर

Amba Ghat Accident : आंबा घाटात भीषण अपघात; परराज्यातील बस ७० फूट दरीत कोसळली

Amba Ghat Bus Crash : आंबा घाटात भीषण अपघात घडला असून परराज्यातील बस सुमारे ७० फूट दरीत कोसळल्याची प्राथमिक माहिती आहे. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून जखमींचा शोध सुरू आहे.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Ratngairi Highway : कोल्हापूर–रत्नागिरी मार्गावरील आंबा घाटात परराज्यातून आलेली एक बस ७० फूट खोल दरीत कोसळल्याची घटना काल मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. या अपघातात ४ ते ५ जण गंभीर जखमी झाले असून बसमध्ये सुमारे १०० प्रवासी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

