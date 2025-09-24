GST Raid Kolhapur : कोल्हापुरात जीएसटी विभागाची धाड, तब्बल २१ कोटींचा कर चुकवला; गोपनीय माहिती समोर आली अन्

करचुकवेगिरीप्रकरणी अटक:तब्बल २१ कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीप्रकरणी वेलनेस हेल्थटेक कंपनीचा कर प्रणाली व्यवस्थापक मयंक मुकेश पटेल (३९, डोंबिवली पश्चिम) याला केंद्रीय जीएसटीच्या गुप्तचर विभागाच्या कोल्हापूर कार्यालयाकडील पथकाने अटक केली.गुन्ह्याचा प्रकार:पटेलने विक्रोळीतील कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये बनावट खरेदी-विक्री दाखवून ८ कोटी रुपयांचा कर चुकवला तसेच स्वतःची कंपनी कागदोपत्री दाखवून १३ कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी केल्याचे उघड झाले.न्यायालयीन कार्यवाही:कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केल्यानंतर पटेलला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून त्याच्यासोबत इतर कोणाचा सहभाग आहे का याचा तपास सुरू आहे..GST Department Action : तब्बल २१ कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी केल्याप्रकरणी मयंक मुकेश पटेल (वय ३९, रा. डोंबिवली पश्चिम, ठाणे) याला आज अटक करण्यात आली. मुंबईच्या वेलनेस हेल्थटेक कंपनीचा कर प्रणाली व्यवस्थापक म्हणून तो काम पाहात होता. केंद्रीय जीएसटीच्या गुप्तचर विभागाच्या कोल्हापूर कार्यालयाकडील पथकाने ही कारवाई केली. त्याला कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. वेलनेस हेल्थटेक कंपनीचे विक्रोळी कार्यालयाकडे मयंक पटेल कर प्रणाली व्यवस्थापक म्हणून काम पाहतो. कंपनीकडून कर चुकवला जात असल्याची गोपनीय माहिती गुप्तचर पथकाला मिळाली होती..कोल्हापूर कार्यालयातील पथकाने ११ सप्टेंबर २०२५ ला विक्रोळी येथील कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांची तपासणी केली होती. कंपनीच्या कागदपत्राआधारे पटेल याने बनावट खरेदी-विक्री केल्याचे दाखवून आठ कोटी रुपये कर चुकवल्याचे निदर्शनास आले. याचाच गैरफायदा घेत त्याने स्वतःची कंपनी कागदोपत्रीच दाखवत १३ कोटी रुपयांची आणखी एक कर चुकवेगिरी केल्याचेही उघड झाले. पटेल याला याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली होती..आज कोल्हापूर कार्यालयात चौकशी करून अटकेची कारवाई केली. त्याच्यासोबत आणखीन कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास सुरू आहे. केंद्रीय जीएसटी विभागातील वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी सूरज पवार, अभिजित भिसे, सौरभ पवार यांच्यासह अमितकुमार जयस्वाल, अविनाश सूर्यवंशी आणि हिमांशू आहुजा यांनी ही कारवाई केली..Kolhapur CBS Crime : कोल्हापूर मध्यवर्ती बसस्थानकात वाहतूक नियंत्रकाने घेतला गळफास, विश्रांती कक्षातील प्रकार; कारण काय?.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१ : कोणाला अटक करण्यात आली?उ. – मयंक मुकेश पटेल (वय ३९, रा. डोंबिवली पश्चिम, ठाणे), वेलनेस हेल्थटेक कंपनीचा कर प्रणाली व्यवस्थापक.प्र.२ : किती करचुकवेगिरीचा आरोप आहे?उ. – तब्बल २१ कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी केल्याचा आरोप आहे.प्र.३ : ही करचुकवेगिरी कशी केली गेली?उ. – कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये बनावट खरेदी-विक्री दाखवून ८ कोटींची आणि स्वतःची कागदोपत्री कंपनी दाखवून आणखी १३ कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी केल्याचे उघड झाले.प्र.४ : अटक कोणी केली?उ. – केंद्रीय जीएसटीच्या गुप्तचर विभागाच्या कोल्हापूर कार्यालयाकडील पथकाने ही कारवाई केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.