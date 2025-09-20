Jobs In Kolhapur : कोल्हापूरच्या पोरांना जॉब मिळणार, ‘इंडोनेशिया’ गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत; महाराष्ट्राला १२०० कोटींच्या ऑर्डर्स

Kolhapur Economic Development :‘इंजिनिअरिंग, कृषी प्रकिया, पॅकेजिंग आदी क्षेत्रांत गुणवत्तापूर्ण उत्पादने आणि तंत्रज्ञान असलेल्या कोल्हापुरात इंडोनेशिया द्विपक्षीय गुंतवणूक, उद्योग सहकार्यासाठी तयार आहे. भारत - इंडोनेशिया संबंधांना अधिक गती देत कोल्हापूर हे नव्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारीसाठी भविष्यात महत्त्वपूर्ण केंद्र होईल. त्यादृष्टीने आमची सर्वतोपरी मदत राहील’, अशी ग्वाही इंडोनेशियाचे कौन्सिलेट जनरल एडी वार्डोयो यांनी आज येथे दिली.येथील कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनच्या झंवर सभागृहात उद्योजक, व्यापारी-व्यावसायिकांसमवेतच्या बैठकीत त्यांनी संवाद साधला. यावेळी मुंबई येथील इंडोनेशियन कौन्सिलेट अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख इको ज्युनॉर, अधिकारी दायन हयाती सॅम्सूवीर किबे, प्रशासन विभागाचे मुस्तफा अन्सारी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी प्रमुख उपस्थित होते..वार्डोयो म्हणाले, ‘भारत आणि इंडोनेशियातील व्यापारी, औद्योगिक, सांस्कृतिक बंध अधिक दृढ करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. भारतातून आमच्याकडे निर्यात होणारी उत्पादने गुणवत्तापूर्ण आहे. त्यात महाराष्ट्र, कोल्हापुरातील उत्पादनांचादेखील समावेश आहे. येथील फाउंड्री, इंजिनिअरिंग, कृषी उत्पादने, वस्त्रोद्योगातील तंत्रज्ञान, उत्पादने चांगली असून, त्या क्षेत्रातील द्विपक्षीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रनिहाय उद्योजक - व्यावसायिकांच्या संयुक्त बैठका घेतल्या जातील.’.इंडोनेशियातील उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र आणि त्यांना आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान, उत्पादनांसह याठिकाणी असणाऱ्या गुंतवणूक, उद्योग - व्यापार वाढीच्या संधींची माहिती इको ज्युनॉर यांनी दिली. ‘महाराष्ट्र चेंबर’चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी प्रास्ताविक केले. ‘महाराष्ट्रात नवनवीन उद्योग येण्यासाठी चेंबर सातत्याने प्रयत्नशील आहे. जगभरातील विविध २५ देशांशी चेंबरचा संपर्क आहे. आपल्या देशातील लहान शहरांमध्ये परकीय गुंतवणूक व्हावी. त्यांना निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी आम्ही काम करत असून, याअंतर्गत इंडोनेशियाचे कौन्सिलेट जनरल एडी वार्डोयो यांनी आज कोल्हापूरच्या उद्योजक - व्यावसायिकांशी संवाद साधला. त्यातून कोल्हापूर अधिक चांगल्या पद्धतीने इंडोनेशियाशी व्यापार - उद्योगासाठी कनेक्ट होईल’, असे गांधी यांनी सांगितले..Gokul Dairy Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या ठरावावरून जोरदार राडा, अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार; एका ठरावाला ५ लाख देण्याची भाषा, पन्हाळा तालुक्यातील घटना.या बैठकीत उद्योजक सचिन शिरगावकर, मनोज झंवर यांनी इंडोनेशियातील व्यापाराचा अनुभव चांगला असल्याचे सांगितले. यावेळी इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष कमलाकांत कुलकर्णी, ‘गोशिमा’चे अध्यक्ष सुनील शेळके, ‘कॅट’चे उपाध्यक्ष धैर्यशील पाटील, नितीन वाडीकर, जयेश ओसवाल, संजय पेंडसे, रौनक शहा, एस. के. कडूकर, कुशल सामाणी, धनंजय दुग्गे, राहुल नष्टे, शांताराम सुर्वे, हर्षवर्धन मालू, अतुल मालपाणी, प्रीतेश कर्नावट, प्रसन्न तेरदाळकर, ओंकार पोळ, राहुल मेंच, विमलकुमार बंब, रमाकांत मालू, विजय म्हामणे, इखालस पाटील उपस्थित होते. अश्विनी दानीगोंड यांनी आभार मानले..महाराष्ट्राला मिळाल्या १२०० कोटींच्या ऑर्डर्स‘गेल्या दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातून २५ उद्योजक - व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने इंडोनेशियाला भेट दिली होती. त्यातून १२०० कोटी रुपयांच्या कामाच्या ऑर्डर्स कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील उद्योजक - व्यापाऱ्यांना मिळाल्या होत्या. त्यातील बहुतांश जण अद्याप निर्यात करीत आहेत. आता ऑक्टोबरमध्ये इंडोनेशियामध्ये होणाऱ्या प्रदर्शनात उद्योजक - व्यावसायिक सहभागी होतील. इंडोनेशियासमवेत पूर्ण क्षमतेने काम करण्यास महाराष्ट्र चेंबर तयार असल्याचे गांधी यांनी सांगितले.इंडोनेशियातील ट्रेड एक्स्पोला भेट द्या‘पुढील महिन्यात इंडोनेशियामध्ये १५ ते १९ ऑक्टोबरदरम्यान ट्रेड एक्स्पो होणार असून, त्याला भेट द्या. आमचे चेन्नई येथे कार्यालय कार्यान्वित असून, उद्योग-व्यवसायाबाबत त्याठिकाणी नोंदणी करून माहिती घेण्याचे आवाहन कौन्सिलेट जनरल एडी वार्डोयो यांनी यावेळी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.