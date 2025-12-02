कोल्हापूर

Kolhapur voting center : मलकापूर निवडणुकीची सर्व तयारी पूर्ण; दहा मतदान केंद्रांवर ९३ कर्मचाऱ्यांचा तगडा बंदोबस्त

Malakapur Election Ready : मतदारांनी आज निर्भयपणे शंभर टक्के मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रदीप उबाळे यांनी केली.
Malakapur Election Ready

Malakapur Election Ready

सकाळ वृत्तसेवा
मलकापूर : येथील नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्या (ता. २) होणाऱ्या मतदानाची सर्व तयारी झाली आहे. दहा केंद्रांवर एकूण ९३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रदीप उबाळे यांनी दिली.

