कोल्हापूर

Kolhapur Crime : पत्नीसोबत मॉर्निंग वॉकला जाऊन आला, घरात येताच काही मिनीटात गळफास घेतला; कारण काय?

Morning Walk : मॉर्निंग वॉकला जाऊन आल्यानंतर एकाने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दौलतनगरमध्ये सोमवारी ही घटना घडली.
Sandeep Shirguppe
Updated on
शिवाजी विद्यापीठात कंत्राटी कर्मचारी होते; बेशुद्ध अवस्थेत त्यांना सीपीआरमध्ये दाखल केले पण उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला.

आत्महत्येचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.

Kolhapur : मॉर्निंग वॉकला जाऊन आल्यानंतर एकाने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दौलतनगरमध्ये सोमवारी ही घटना घडली. स्वप्नील प्रकाश राठवडे (वय ४०) असे त्यांचे नाव आहे.

