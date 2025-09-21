Ichalkaranji Crime : इचलकरंजीत रक्तरंजीत थरार, प्रेमविवाहात मध्यस्थी केल्याचा रागातून बोटं तोडली; ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल

भरदिवसा जीवघेणा हल्ला – कबनूर (ता. हातकणंगले) येथे प्रेमविवाहात मध्यस्थी केल्याच्या रागातून प्रमोद शिंगे व त्यांच्या पत्नी अश्विनी यांच्यावर चौघांनी कोयत्याने हल्ला केला; प्रमोद यांच्या उजव्या हाताचे बोट तुटले व दोघेही गंभीर जखमी झाले.तोडफोड व पोलिसांची कारवाई – हल्लेखोरांनी शिंगे यांच्या चारचाकी वाहनाची तोडफोड केली; शिवाजीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन दोन कोयते जप्त केले व सीसीटीव्ही व मोबाईल लोकेशनच्या आधारे चौघांना (जमीर मुलाणी, आर्यन मुलाणी व दोन साथीदार) ताब्यात घेतले.ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर खळबळ – ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर झालेल्या या रक्तरंजित घटनेने परिसरात खळबळ माजली; घटनास्थळी तुटलेले बोट व हत्यारे पोलिसांनी जप्त केली आहेत..love Marriage Dispute Ichalkaranji : कबनूर (ता. हातकणंगले) येथे प्रेमविवाहात मध्यस्थी केल्याच्या रागातून भरदिवसा दांपत्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. तोंडाला स्कार्फ बांधून आलेल्या चौघांनी कोयत्याने केलेल्या हल्ल्यात प्रमोद बाबासाहेब शिंगे (वय ३९, रा. कबनूर) यांच्या उजव्या हाताचे बोट तुटले असून त्यांच्या पत्नी अश्विनी यांनाही गंभीर दुखापत झाली आहे. हल्लेखोरांनी शिंगे यांच्या चारचाकी वाहनाच्या काचा फोडून तोडफोड केली. शिवाजीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन दोन कोयते जप्त केले असून जखमींवर आयजीएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..याप्रकरणी पोलिसांनी तातडीने तपास करून संशयित जमीर हसीम मुलाणी (वय ५४), आर्यन जमीर मुलाणी (३०, दोघे रा. जांभळी, ता. शिरोळ) या पिता-पुत्रासह त्यांच्या दोन साथीदारांना ताब्यात घेतले आहे. चौघांवर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात खुनी हल्ल्यासह ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची फिर्याद जखमी प्रमोद शिंगे यांनी दिली.पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, प्रमोद शिंगे हे आपल्या पत्नीसमवेत आज सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास कबनूर ग्रामपंचायतीत कामानिमित्त गेले होते. काम आटोपून गाडीजवळ परत आले असता जमीर मुलाणी, आर्यन मुलाणी व त्यांचे दोन साथीदार यांनी त्यांच्यावर अचानक हल्ला चढवला..हल्लेखोरांनी कोयत्याने प्रमोद यांच्या मान, खांदा व उजव्या हातावर वार झाल्याने ते गंभीर जखमी झाले. उजव्या हातावरील वर्मी घावामुळे त्यांचे एक बोटही तुटले. अश्विनी शिंगे मध्ये आल्यानंतर त्यांनाही उजव्या हातावर वार करण्यात आला. इतक्यावरच न थांबता संशयित आरोपींनी शिंगे यांच्या चारचाकी वाहनाची तोडफोड करून नुकसान केले. घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती आणि सीसीटीव्हीच्या मदतीने पोलिसांनी हल्लेखोरांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. मोबाईल लोकेशनवरून मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्य संशयित मुलाणी पिता - पुत्राला जांभळी येथून ताब्यात घेतले..Kolhapur Crime : आठवर्षीय चिमुकलीचा दुर्गावतार, स्वत:च्या अपहरणाचा हाणून पाडला प्रयत्न; कोल्हापुरातील नांदणीमध्ये थरारक घटना.हत्यारे आणि तुटलेले बोट घटनास्थळीग्रामपंचायत कार्यालयासमोर झालेल्या या रक्तरंजित हल्ल्याने एकच खळबळ उडाली. जमाव जमू लागताच संशयितांनी घटनास्थळी कोयते टाकून पलायन केले. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून हत्यारे जप्त केली. घटनास्थळी शिंगे यांचे तुटलेले बोटदेखील पोलिसांना मिळाले..प्र.१: हल्ला कोठे व केव्हा झाला?उ. – कबनूर ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर (ता. हातकणंगले) सकाळी साडेदहा वाजता (ता. १९) ही घटना घडली.प्र.२: जखमी कोण आहेत?उ. – प्रमोद बाबासाहेब शिंगे (३९) व त्यांची पत्नी अश्विनी शिंगे; दोघेही आयजीएम रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.प्र.३: हल्लेखोरांवर कोणते गुन्हे दाखल झाले?उ. – खुनी हल्ला, ॲट्रॉसिटीसह अन्य कलमान्वये गुन्हे शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात नोंदवले गेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.