Kolhapur Crime: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, अश्लील व्हिडीओ बनवून अत्याचार; १५ तरुणींचं लैंगिक शोषण, लव्ह जिहादचा संशय!

काेल्हापूर: प्रेमप्रकरणातून अश्लील व्हिडिओ तयार करून बदनामी केल्याबद्दल हातकणंगले पोलिसांनी अटक केलेल्या शाहीद समीर सनदे (रा. पुलाची शिरोली) या संशयित आरोपीला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. तर दुसरा संशयित आरोपी शासकीय कर्मचारी असून त्याच्याकडेही परिसरातील काही महिलांचे अश्लील व्हिडिओ असण्याची शक्यता असून त्या दृष्टीने पोलिसांचा तपास सुरू आहे..शाहीद सनदेच्या मामाचे गाव हातकणंगले तालुक्यात आहे. शाहीदचे तेथे वारंवार येणे जाणे असल्यामुळे त्याने तेथील एका महाविद्यालयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. त्याने या मुलीला वेगवेगळी आमिषे दाखवून तिचे अश्लील व्हिडिओ तयार केल्याचे समजते. त्याने अनेक महिलांचे लैंगिकशोषण केले असल्याचीही चर्चा आहे. याप्रकरणी हिंदुत्ववादी संघटना आणि बजरंग दलानेही आवाज उठवला असून खासदार नीतेश राणे यांच्याशी संपर्क साधून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे..आज शिरोली बंदचे आवाहनशिरोली पुलाची : तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून लैंगिक शोषण करणाऱ्या येथील संशयित आरोपी व त्याच्या साथीदारावर कडक कारवाई करावी, या मागणीसाठी मंगळवारी (ता. २८) शिरोली गाव बंदचे आवाहन सकल हिंदू समाजाच्या वतीने केले आहे..या प्रकारामुळे गावात तणावपूर्ण शांतता आहे. आज सायंकाळी तलावाकडील महादेव मंदिर येथे सकल हिंदू समाजाची बैठक झाली. या बैठकीत संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, या मागणीसाठी उद्या शिरोली गाव बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सकाळी नऊ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार येथे जमून गावातून निषेध फेरी काढण्यात येणार आहे..करवीर विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक सुजितकुमार क्षीरसागर, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, सहायक पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड यांनी सकल हिंदू समाजाच्या बैठकीच्या ठिकाणी भेट देऊन कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन केले. दरम्यान, माजी जिल्हा परिषद सदस्य महेश चव्हाण व माजी उपसरपंच सुरेश यादव, नितीन चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिवप्रतिष्ठानच्या शिष्टमंडळाने सहायक पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड यांना निवेदन देऊन कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.