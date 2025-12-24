कोल्हापूर

Bribery case Kolhapur : गुंठाबर जमीन नावावर करण्यासाठी शेतकऱ्याकडून २७ हजारांची लाच, मंडल अधिकाऱ्याला रंगेहात पकडलं; घराची झडती घेतली अन्

Kolhapur ACB Trap Operation : जमीन नावावर करण्यासाठी लाच मागितली का? मंडल अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांकडून २७ हजार रुपयांची लाच घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून कारवाई करण्यात आली आहे.
Kolhapur Revenue Department Corruption : शेत जमिनीच्या सात-बारा पत्रकी नाव नोंदविण्यासाठी लाच घेताना येथील मंडल अधिकारी कुलदीप शिवराम जनवाडे (वय ४०, रा. अरुण सरनाईक नगर, फुलेवाडी रिंगरोड, कोल्हापूर) याला आज ताब्यात घेण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या मंडल कार्यालयात दुपारी तीनच्या दरम्यान सापळा रचून २७ हजार रुपयांची लाच घेताना जनवाडेवर कारवाई केली.

