Bribery case Kolhapur : गुंठाबर जमीन नावावर करण्यासाठी शेतकऱ्याकडून २७ हजारांची लाच, मंडल अधिकाऱ्याला रंगेहात पकडलं; घराची झडती घेतली अन्

Kolhapur Revenue Department Corruption : शेत जमिनीच्या सात-बारा पत्रकी नाव नोंदविण्यासाठी लाच घेताना येथील मंडल अधिकारी कुलदीप शिवराम जनवाडे (वय ४०, रा. अरुण सरनाईक नगर, फुलेवाडी रिंगरोड, कोल्हापूर) याला आज ताब्यात घेण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या मंडल कार्यालयात दुपारी तीनच्या दरम्यान सापळा रचून २७ हजार रुपयांची लाच घेताना जनवाडेवर कारवाई केली..याबाबत विभागाने दिलेली माहिती अशी : कसबा वाळवे मंडल कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या अर्जुनवाडा (ता. राधानगरी) येथील तक्रारदार आहेत. त्यांची शेत जमीन गट क्रमांक ४७९ मध्ये सात-बारा पत्रकी नोंद करायची होती. यासाठी जनवाडे याने दहा हजार रुपयांची मागणी केली होती. शिवाय त्यांच्याच गावातील इतर चार प्रकरणासाठी २० हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी २७ हजारांची लाच घेताना ही कारवाई झाली..जनवाडे याने आर्थिक मागणी केल्याची लेखी तक्रार तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे १९ डिसेंबरला केली होती. तक्रारीनंतर विभागाने १९ व २० डिसेंबर रोजी याबाबत पडताळणी करण्यात आली. पडताळणीत जनवाडेने तक्रारदाराकडील एका प्रकरणासाठी सात हजार रुपये तसेच तक्रारदाराच्या गावातील इतर चार प्रकरणांसाठी २० हजार रुपये अशी एकूण २७ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले..Kolhapur Election : महायुती विरुद्ध महायुती सामना; कोल्हापूरच्या प्रभाग ९ मध्ये माजी नगरसेवकांची प्रतिष्ठेची लढत.त्यानंतर विभागाने पोलिस निरीक्षक उज्ज्वला भडकमकर, सहाय्यक निरीक्षक प्रकाश भंडारी, हेडकॉन्स्टेबल विकास माने, उदय पाटील, पोलिस नाईक सचिन पाटील यांनी सहभाग घेत मंडळ कार्यालयातच जनवाडे याला २७ हजार रुपये लाच घेताना पकडले. जनवाडेविरोधात राधानगरी पोलिस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा नोंद झाला आहे. विभागाच्या पोलिस उपाधीक्षक वैष्णवी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..घराची झडती, मोबाईल जप्तदरम्यान, मंडल कार्यालयाची झडती पंचांसमक्ष करण्यात आली. त्याचदरम्यान जनवाडेचा मोबाईल जप्त करण्यात आला. त्याच्या फुलेवाडी येथील घराची झडती रात्री घेण्यात आली. सहायक निरीक्षक राजेंद्र सानप, अंमलदार सुधीर पाटील, कृष्णा पाटील, संगीता गावडे यांनी ही कारवाई केली. पोलिसांनी घरातून काही कागदपत्रे जप्त केली आहेत..कार्यालय वाळव्यात कारभार शेळेवाडीतकसबा वाळवे मंडळ कार्यालय अशी सरकारी दप्तरी नोंद असली तरी मंडल अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस वाळव्यात आणि उरलेले सर्व दिवस सात किलोमीटरवरील शेळेवाडीत असा गेल्या अनेक वर्षांपासून कारभार आहे. असे का हे कुणालाच माहीत नाही. चार वर्षांपूर्वीही येथील एका मंडल अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले होते. आता ही दुसरी कारवाई आहे..