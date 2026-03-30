DR. Jaysingrao Pawar : जागतिक कीर्तीचे इतिहासकार हरपले; डॉ. जयसिंगराव पवार यांच्या कार्याची आठवण, शाहू पुरस्कारासाठी मागणी

कोल्हापूर : 'ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी सत्याधारित इतिहास लिहून प्रत्येक पान समृद्ध केले. बहुजनांच्या कल्याणाचा व मराठ्यांचा जाज्वल्य इतिहास त्यांनी उजेडात आणला. त्यांच्या निधनाने मराठा इतिहासाचे सुवर्णतेज व जागतिक कीर्तीचे लेणे हरपले आहे. त्यांनी रुजविलेल्या शाहू विचारांची अखंडपणे जोपासना करणे, हीच त्यांना श्रद्धांजली ठरेल', अशी भावना आज येथे व्यक्त करण्यात आली..दरम्यान, त्यांना यंदाचा मरणोत्तर शाहू पुरस्कार द्यावा, त्यांच्या नावे अध्यासन सुरू करावे, प्राथमिक शाळेत त्यांच्या नावाने अभ्यासिका सुरू कराव्यात, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे डॉ. पवार यांच्या निधनानिमित्त नर्सरी बागेतील राजर्षी छत्रपती शाहू समाधी स्मारक येथे शोकसभा झाली..खासदार शाहू महाराज म्हणाले, 'डॉ. पवार हे भारतातील ज्येष्ठ इतिहासकार होते. त्यांची व माझी १९८५ पासून ओळख होती. त्यांनी राजर्षी शाहू महाराज यांच्यावर केलेले लिखाण समाजाला दिशादर्शक ठरले. समाजात परिवर्तन घडविण्यासाठी डॉ. पवार यांच्या ऐतिहासिक व सामाजिक इतिहासाची सांगड घालून मार्गक्रमण करावे लागेल. त्यांचे विचार तेवत ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करू.' त्यांच्या कन्या त्यांचे अपूर्ण राहिलेले शिवचरित्र पूर्ण करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंतराव थोरात म्हणाले, 'डॉ. पवार मला मित्र मानत होते. ते ज्या विचारांवर जगले, ते विचार कृतीत उतरविणे आवश्यक आहे. त्यांच्या कार्याचे स्मरण राहण्यासाठी ११ प्रस्ताव आले आहेत. खासदार शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून याविषयी निर्णय घ्यावा.' डॉ. थोरात यांनी लगेच समितीच्या कामासाठी एक लाख रुपये जाहीर केले..माजी आमदार संपतराव पवार म्हणाले, 'डॉ. पवार यांनी बहुजन समाजाला गती देण्याचे काम केले. शाहू महाराज, ताराबाई यांचा इतिहास समाजात रुजविण्याचे काम केले. समाज विस्कळीत असताना त्यांनी खरा इतिहास लोकांसमोर मांडला.' ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक चौसाळकर म्हणाले, 'डॉ. पवार यांनी शाहू मेमोरियल ट्रस्टचे विश्वस्त म्हणून उत्कृष्ट काम केले. तसेच शाहू संशोधन केंद्राद्वारे अनेक पुस्तके प्रकाशित करून अपरिचित इतिहास लोकांसमोर आणला.'.इतिहास संशोधक डॉ. रमेश जाधव यांनी, डॉ. पवार यांच्याकडे शत्रूलाही मित्र करण्याची कला होती, असे सांगितले. महापौर रूपाराणी निकम यांनी इतिहास संशोधनातून शिवराय व शाहू महाराजांचे कार्य लोकांपर्यंत पोहोचविणारा तारा हरपला, असे नमूद केले. आमदार प्रा. जयंत आसगावकर यांनी डॉ. पवार यांनी मराठा समाजाचा सत्य इतिहास मांडल्याचे, तर नगरसेवक आदिल फरास यांनी महापालिकेतर्फे इतिहास विषयावरील ग्रंथनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव मांडणार असल्याचे सांगितले. विजय देवणे यांनी डॉ. पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ताराबाईंच्या समाधिस्थळाकडे लक्ष दिल्याचे सांगितले. .इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांनी डॉ. पवार यांनी इतिहासाचे शुद्धीकरण केल्याचे स्पष्ट करत यंदाचा शाहू पुरस्कार त्यांना द्यावा, अशी मागणी केली. दिलीप पवार यांनी, डॉ. पवार लिहिल्याप्रमाणे जगले, असे स्पष्ट केले. प्राचार्य टी. एस. पाटील यांनी शिवचरित्र पूर्ण झाले असते तर अनेक वादळे शमली असती, अशी भावना व्यक्त केली..मराठी भाषा चळवळीचे प्रा. दीपक पवार, भरत लाटकर, प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे, वसंतराव मुळीक, भय्या माने, डॉ. विकास पाटील, डॉ. रूपा शहा, व्यंकाप्पा भोसले, प्रा. मधुकर पाटील, डॉ. सुनील पाटील, कादर मलबारी, शफीक देसाई, उत्तम कांबळे, डॉ. अरुणा मोरे (पुणे), डॉ. सुहास राजेशिर्के (सातारा), उदय गवळी (श्रीगोंदा), प्रा. विनोद पाटील (सिंधुदुर्ग), डॉ. नामदेव गरड, उदय नारकर, सरला पाटील, लाला गायकवाड, हसन देसाई, बबन जाधव, चंद्रकांत चव्हाण, शाहीर दिलीप सावंत, शिवाजी पाटील, प्रा. किसन कुराडे, संदीप देसाई यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी माजी कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, डॉ. बी. पी. साबळे, माजी महापौर आर. के. पोवार, व्ही. बी. पाटील, बाळ पाटणकर, ॲड. शिवाजी चव्हाण, ॲड. महादेव आडगुळे, बाबूराव कदम उपस्थित होते..केवळ एक रुपया मानधनावर काम...माजी कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे म्हणाले, 'मराठा इतिहासाची कागदपत्रे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. ताकवले यांनी पुणे विद्यापीठाला दिली होती. माझ्या कारकीर्दीत कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांना विनंती करून पुन्हा कागदपत्रांचे पंचवीस गठ्ठे विद्यापीठात आणले. त्यावर डॉ. पवार यांना काम करण्याची विनंती केली. त्यांनी केवळ एक रुपया मानधन घेऊन हे काम करेन, अशी अट घातली. शाहू संशोधन केंद्राचे काम त्यांनी सक्षमपणे केले.'.शिवचरित्र लिहायचं आहे...डॉ. पवार यांच्या कन्या डॉ. मंजुश्री पवार म्हणाल्या, 'बाबा ३० दिवस मृत्यूच्या दाढेत होते. त्यांचे अवयव निकामी होत असताना त्यांचा मेंदू मात्र कार्यरत होता. त्यांना धरून ठेवण्याचा धागा आम्ही नव्हतो, तर त्यांचे प्रकल्प होते. माझी बहीण त्यांच्या कानात शिवचरित्र लिहायचं आहे. लक्षात आहे ना! असे म्हणायची. मात्र, त्यांचे शिवचरित्र लिहिण्याचे काम अपूर्ण राहिले.'.हे व्हावे... डॉ. पवार यांच्या नावे पुरस्कार सुरू करून संशोधन संस्था स्थापन करावी. महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनीतर्फे तरुण इतिहास अभ्यासकांना पुरस्कार द्यावा. डॉ. पवार यांचा पुतळा उभारावा, मराठा वसतिगृह अद्ययावत करावे. 