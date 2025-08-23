कोल्हापूर

Kolhapur Violence : बाजूलाच सर्किट बेंच, वीज खंडित, प्रचंड गोंधळ, तलवारी, पोती भरून दगडं; अपुरी पोलिस यंत्रणा, कोल्हापुरात दोन गटातील राड्याचा घटनाक्रम असा...

Kolhapur Group Clash : सिद्धार्थनगर कमानीजवळ आज (ता. २२) दुपारी एका मंडळाने वर्धापन दिनाचा फलक उभा केला होता. त्याठिकाणी ध्वनिक्षेपक जोडण्यासह विद्युत रोषणाई करण्याची तयारी सुरू होती.
Kolhapur Violence
Kolhapur Violenceesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on
Summary

सकाळी ११.०० - एका मंडळाकडून वर्धापन दिनाचा फलक उभारला

११.३० - साउंड सिस्टीम उभारून रस्ता अडवण्याचा प्रयत्न

१२.०० - सिद्धार्थनगर परिसरातील नागरिक लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल

१.०० - पोलिसांनी सिस्टीमसह साहित्य घेतले ताब्यात

सायंकाळी ६.०० - वर्धापन दिनाची पुन्हा तयारी सुरू

७.०० - नव्याने तीन फलक उभारले

रात्री ९.०० - साउंड सिस्टीम लावून फटाक्यांची आतषबाजी

९.३० - दोन गट एकमेका समोर येऊन दगडफेकीला सुरुवात

१०.०० वाहनांची तोडफोडसह पेटवण्याचा प्रकार

१०.१५ - पोलिस अधीक्षकांसह अधिकाऱ्यांचा फौजफाटा दाखल

११.०० पोलिसांचा जमावाशी संवाद

११.३० परिस्थिती नियंत्रणात

Loading content, please wait...
Kolhapur
Police Violence
police case
violence
domestic violence
Crime News Kolhapur
police force
political news kolhapur
collector kolhapur
kolhapur city
Kolhapur Circuit Bench

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com