Kolhapur RTO : MH 09 HB सीरियल आता सर्वांसाठी खुली, ९०० नंबरमुळे प्रादेशिक परिवहन विभागाचा केला खेळखंडोबा

RTO Number Allotment Scam : नेत्यांसाठी सुरू केलेली एमएच ०९ एचबी ही मुदतपूर्व वाहनांची सीरियल उद्या (ता. ४) पासून सर्वांसाठी खुली होत आहे. याबाबतचे पत्रक प्रादेशिक परिवहन विभागाने आज जाहीर प्रसिद्धीसाठी दिले. गेली तीन दिवस नवीन सीरियल केवळ नेत्यांसाठीच का असा प्रश्न ‘सकाळ’ने उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेऊन आज सांगलीचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रसाद गाजरे यांनी कोल्हापुरात येऊन ही सीरियल सर्वांसाठी खुली केल्याची माहिती ‘सकाळ’ला दिली..गाजरे यांनी दिलेली माहिती अशी, कार्यालयाने मुदतपूर्व नवीन नोंदणी क्रमांक सीरियल सुरू केली आहे. त्यामध्ये सध्या सर्वांसाठी सुरू असलेली जुनी सीरियल संपेपर्यंत तिप्पट शुल्क आकारून सर्वांना पाहिजे तो क्रमांक घेता येणार आहे. सकाळी पावणे दहा ते दुपारी तीन यावेळेत खिडकी क्रमांक सी-०२ (रोखपाल कक्ष) येथे पसंती क्रमांकाचे अर्ज स्वीकारले जातील..पसंती क्रमांकाच्या शुल्कानुसार तीनपट रकमेचा धानकर्ष (डीडी) जोडलेला असणे आवश्यक आहे. डीडीच्या मागे नाव, मोटार वाहन प्रकार, मागणी केलेल्या नोंदणी क्रमांक व आधार लिंक मोबाईल क्रमांक लिहिणे आवश्यक आहे. एकदा राखून ठेवलेला क्रमांक नंतर बदलून दिला जाणार नाही. राखून ठेवलेल्या तारखेपासून १८० दिवसांच्या आत नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे..Kolhapur RTO Scam : नेत्याचा अट्टाहास ९०० नंबरवरून काळाबाजार, पुढाऱ्यांना व्हीआयपी दर्जा; परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यानेच दिली कबुली.लिलाव टाळून घेता येईल फॅन्सी क्रमांकदरम्यान, जुनी सीरियल सुरू असताना परिवहन आयुक्तांच्या मान्यतेने नवीन सीरियल सुरू झाल्यास त्यातील क्रमांक तिप्पट शुल्क भरून दिला जातो. यासाठी लिलाव पद्धल लागू होणार नाही, अशीही माहिती गाजरे यांनी ‘सकाळ’ला दिली.यामुळे येथून पुढे लिलावात पाहिजे तो क्रमांक मिळेल. याची खात्री नसल्यास किंवा जादा रक्कम आदा करावी लागण्याची शक्यता असल्यास जुनी सीरियल सुरू असतानाच नवीन सीरियलमधील क्रमांकाची मागणी करता येणार आहे. ज्या पद्धतीने नेत्यांनी मागणी केली त्या पद्धतीने मंजुरी मिळाल्यास लिलावात सहभागी न होता, क्रमांकाची स्पर्धा टाळूनही पाहिजे तो क्रमांक मिळू शकतो, यालाही गाजरे यांनी दुजोरा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.