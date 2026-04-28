Kolhapur Flight: रात्रीच्या अंधारात थरार! नवी मुंबई-कोल्हापूर फ्लाइटचे हार्ड लँडिंग, ६३ प्रवाशांच्या काळजात धस्स..

कोल्हापूर/शाहूनाका: नवी मुंबई-कोल्हापूर विमानाचे रविवारी रात्री कोल्हापूर विमानतळावर 'हार्ड लैंडिंग' झाले. धावपट्टीवर उतरतानाच विमानाच्या चाकांचे धावपट्टीशी घर्षण झाल्याने विमान उतरता उतरता पुन्हा हवेत झेपावले. या प्रकारामुळे विमानातील सुमारे ६३ प्रवाशांच्या काळजात धस्स झाले. मात्र, विमान काही काळ हवेत घिरट्या घालून पुन्हा धावपट्टीवर सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले..कोल्हापूर विमानतळावर नाईट लँडिंगची सुविधा सुरू झाल्यानंतर येथे नियमित सेवा सुरू आहे. रविवारी रात्री ६३ प्रवाशांना घेऊन नवी मुंबईहून कोल्हापूरला आलेले विमान रात्री सुमारे ८ वाजून ३५ मिनिटांनी विमानतळाच्या कार्यक्षेत्रात आले होते. .उंची कमी करत वेगाने धावपट्टीकडे येत असताना विमानाच्या चाकांचा धावपट्टीवर जोराचा स्पर्श झाला. त्यामुळे वैमानिकाने विमान पुन्हा हवेत झेपावले. त्यानंतर काही वेळाने 'आरएनपी' (सॅटेलाइट बेस्ड सिस्टीम) प्रणालीचा वापर करून विमान सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले..या घटनेत कोणतीही हानी झाली नसली, तरी सुरक्षित नाईट लँडिंगसाठी आवश्यक प्रणाली व सुविधांची अंमलबजावणी गतीने करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. प्रशासनाच्या वतीने 'हार्ड लँडिंग' हा प्रकार कधीकधी घडत असतो, तसेच कोल्हापूर विमानतळावर नाईट लँडिंगसाठी आवश्यक सर्व प्रणाली उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.