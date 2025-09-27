Hasan Mushrif : मंत्री हसन मुश्रीफ श्री अंबाबाई चरणी, मंदिरातचं सांगितलं महायुती होणार की नाही

महायुतीचे जागावाटप ठरले – नगरसेवक ज्या पक्षाचा असेल त्या जागेचे प्राधान्याने वाटप, उरलेल्या जागांवर चर्चा करून निर्णय; जागांची अदलाबदल झाली तरी महायुती म्हणूनच निवडणुका लढणार.नवरात्राच्या औचित्याने दर्शन व प्रार्थना – मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीचे दर्शन घेऊन मराठवाड्यातील पूरग्रस्त नागरिकांना मदत करण्याची ताकद सरकारला द्यावी, अशी प्रार्थना केली.बंडखोरीची शक्यता व पडळकर वाद – नगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत बंडखोरी होण्याची शक्यता मान्य; पडळकर यांच्याविरोधातील मोर्च्यावर मुख्यमंत्र्यांवर टीका झाल्याने भाजपला राग येणे साहजिक असल्याचे मत..Kolhapur Politics : ‘ज्या पक्षाचे नगरसेवक होते त्या जागेचे पहिल्यांदा वाटप होईल. त्यानंतर उरलेल्या जागांचे चर्चा करून वाटप होईल. जरी जागांची अदला-बदली झाली, तरी आम्ही महायुती म्हणूनच लढणार,’ असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी येथे सांगितले..शारदीय नवरात्र उत्सवाचे औचित्य साधून मंत्री मुश्रीफ यांनी करवीर निवासिनी श्री. अंबाबाई देवीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘मराठवाड्यावर आलेले महापुराचे संकट दूर कर. पूरग्रस्त नागरिकांचे झालेले नुकसान भरून देण्याची ताकद सरकारला द्यावी, अशी प्रार्थना आई अंबाबाईला केली’, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.ते म्हणाले, ‘नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकींत कदाचित बंडखोरी होईल. पण, आमचे ठरले आहे. ज्या ठिकाणी युती होईल त्या ठिकाणी युती करायची. ज्या ठिकाणी होणार नाही, त्या ठिकाणी स्वबळावर लढायचे. महापालिकेमध्ये जास्तीत जास्त जागा राष्ट्रवादीच्या निवडून येतील, अशी तयारी आम्ही केली आहे.’.Hasan Mushrif : हसन मुश्रीफांनी महायुती होणार की नाही एका शब्दात सांगितलं, महायुतीच्या नेत्यांनाही दिला सबुरीचा सल्ला.साहजिकच भाजपला राग येणार...‘पडळकर यांनी केलेल्या टीकेचा आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा कुठलाही संबंध नाही. मोर्चा पडळकर यांच्याविरोधात असताना मुख्यमंत्र्यांवर टीका झाली. त्यामुळे भाजपला राग येणे साहाजिकच आहे,’ असे त्यांनी सांगितले..सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQ)प्र.१: महायुतीने जागावाटप कसे करायचे ठरवले आहे?उ.१: प्रथम ज्या जागेवर ज्या पक्षाचा नगरसेवक आहे ती जागा त्या पक्षाला देणार, नंतर उरलेल्या जागांवर चर्चा करून वाटप होईल.प्र.२: बंडखोरीची शक्यता आहे का?उ.२: मंत्री मुश्रीफ यांनी मान्य केले की नगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी बंडखोरी होऊ शकते; तरीही महायुती ठरल्याप्रमाणेच लढेल.प्र.३: पडळकर वादावर हसन मुश्रीफ यांची भूमिका काय?उ.३: पडळकर यांनी केलेल्या टीकेचा मुख्यमंत्र्यांशी संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले; मोर्चा पडळकर यांच्याविरोधात असतानाही मुख्यमंत्र्यांवर टीका झाल्याने भाजपला राग येणे साहजिकच असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.