कोल्हापूर

Hasan Mushrif : मंत्री हसन मुश्रीफ श्री अंबाबाई चरणी, मंदिरातचं सांगितलं महायुती होणार की नाही

Kolhapur Mahayuti : ‘ज्या पक्षाचे नगरसेवक होते त्या जागेचे पहिल्यांदा वाटप होईल. त्यानंतर उरलेल्या जागांचे चर्चा करून वाटप होईल. जरी जागांची अदला-बदली झाली, तरी आम्ही महायुती म्हणूनच लढणार.
Hasan Mushrif

Hasan Mushrif

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

महायुतीचे जागावाटप ठरले – नगरसेवक ज्या पक्षाचा असेल त्या जागेचे प्राधान्याने वाटप, उरलेल्या जागांवर चर्चा करून निर्णय; जागांची अदलाबदल झाली तरी महायुती म्हणूनच निवडणुका लढणार.

नवरात्राच्या औचित्याने दर्शन व प्रार्थना – मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीचे दर्शन घेऊन मराठवाड्यातील पूरग्रस्त नागरिकांना मदत करण्याची ताकद सरकारला द्यावी, अशी प्रार्थना केली.

बंडखोरीची शक्यता व पडळकर वाद – नगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत बंडखोरी होण्याची शक्यता मान्य; पडळकर यांच्याविरोधातील मोर्च्यावर मुख्यमंत्र्यांवर टीका झाल्याने भाजपला राग येणे साहजिक असल्याचे मत.

Kolhapur Politics : ‘ज्या पक्षाचे नगरसेवक होते त्या जागेचे पहिल्यांदा वाटप होईल. त्यानंतर उरलेल्या जागांचे चर्चा करून वाटप होईल. जरी जागांची अदला-बदली झाली, तरी आम्ही महायुती म्हणूनच लढणार,’ असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी येथे सांगितले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Hasan Mushrif
ambabai
political news kolhapur
Ambabai mandir
Ambabai temple
ambabai worship of 6 th day
ambabai temple kolhapur
ambabai puja
kolhapur ambabai tempal
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com