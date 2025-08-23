कोल्हापूर

Satej Patil : सतेज पाटील यांनी अपशकून करू नये, मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा सल्ला; ...तर, राहुल-चंद्रदीप मित्र असतील

Hasan Mushrif : ‘संपूर्ण हयातभर दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी इमानेइतबारे पक्षाची सेवा केली.
Satej Patil vs hasan mushrif
Satej Patil vs hasan mushrifesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Kolhapur Political News : ‘संपूर्ण हयातभर दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी इमानेइतबारे पक्षाची सेवा केली. आता त्यांची मुले भवितव्याचा विचार करून अन्य पक्षांत प्रवेश करत आहेत. त्यावर त्यांना सहकार्य करता येणार नसेल, तर अपशकून करून अडथळा आणू नये. त्यांना आशीर्वाद द्यावेत’, असा सल्ला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज आमदार सतेज पाटील यांना दिला.

विविध विषयांवर मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच शक्तिपीठ महामार्गाची वाटचाल करणार आहोत. शेताशिवारात खर्डा-भाकर खाण्यासाठी सतेज पाटील यांनी नितीन राऊत यांनाही बोलवायला हवे होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
satej patil
Hasan Mushrif
political leader
political news kolhapur
kolhapur city
kolhapur zilha parishad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com