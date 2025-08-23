Satej Patil : सतेज पाटील यांनी अपशकून करू नये, मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा सल्ला; ...तर, राहुल-चंद्रदीप मित्र असतील

Kolhapur Political News : ‘संपूर्ण हयातभर दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी इमानेइतबारे पक्षाची सेवा केली. आता त्यांची मुले भवितव्याचा विचार करून अन्य पक्षांत प्रवेश करत आहेत. त्यावर त्यांना सहकार्य करता येणार नसेल, तर अपशकून करून अडथळा आणू नये. त्यांना आशीर्वाद द्यावेत’, असा सल्ला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज आमदार सतेज पाटील यांना दिला.विविध विषयांवर मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच शक्तिपीठ महामार्गाची वाटचाल करणार आहोत. शेताशिवारात खर्डा-भाकर खाण्यासाठी सतेज पाटील यांनी नितीन राऊत यांनाही बोलवायला हवे होते..राहुल पाटील आणि राजेश पाटील या बंधूंनी गेल्या महिनाभर तालुक्यात दौरे करून आपल्या कार्यकर्त्यांसमोर अडीअडचणी सांगून कार्यकर्त्यांशी चर्चेनंतरच हा निर्णय घेतला आहे. या दोघांसह त्यांच्या गटाच्या कार्यकर्त्यांच्या पक्षप्रवेशाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला हत्तीचे बळ मिळणार आहे. त्याने आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत युतीचा झेंडा फडकविण्यास मोठा हातभार लागणार आहे..विधानसभा निवडणुकीला कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये तीन जागा वाढणार आहेत. कदाचित मतदारसंघाची विभागणी झाली, तर राहुल पाटील आणि चंद्रदीप नरके हे मित्रही असतील. आपला गट टिकविण्यासाठी सगळ्यांकडूनच अशी वक्तव्ये होत आहेत.’ गोकुळ दूध संघाच्या जाजम आणि घड्याळ वाटपाच्या आरोपाबद्दल विचारले असता मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘याबाबत संघाने यापूर्वीच योग्य तो खुलासा केलेला आहे. आम्ही जी जी आश्वासने दूध उत्पादकांना दिली आहेत, ती पूर्ण केली आहेत.दूध खरेदी दरवाढ दोन रुपये देण्याचे वचन दिले होते. तिथे बारा रुपये दरवाढ दिली. भविष्यात हा दूध संघ फार मोठा होईल. कृपया याला कुणी अपशकून करू नका.’.Satej Patil : 'सतेज पाटील हे नवीनच आर्किटेक्ट', हसन मुश्रीफांनी मित्राला डिवचलं.हद्दवाढ, आयटी पार्कची गरज‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून शहरातील रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करू. लवकरच कोल्हापुरात खंडपीठ साकारणार आहे. त्याने इथल्या विकासाचे महाद्वार उघडले जाणार असून, जिल्ह्याचा २० टक्के जीडीपी वाढणार आहे. त्यामुळे शहराची हद्दवाढ, आयटी पार्क निर्माण करण्याची गरज असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले..जिल्ह्यात मतचोरीचा आरोप नाहीराहुल गांधी यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपाबद्दल मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘त्यांना प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सांगितलेले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात मतचोरी झाल्याचा आरोप आजतागायत कुठेही झालेला नाही. कोणत्याही सनदी अधिकाऱ्यांनी शासकीय परदेश दौरा करायचा झाल्यास मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेतलीच पाहिजे. खासगी दौरा करतानासुद्धा अशी परवानगी घेतली पाहिजे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.