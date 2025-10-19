Kolhapur : मिशन जिल्हापरिषद! कार्यकर्ता नाही वारदार महत्वाचा, कोल्हापुरात नेत्यांकडून मुलगा, सून, पुतण्या, रिंगणात उतरवण्याच्या तयारीत

ZP Kolhapur Politics : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत दिग्गज नेत्यांचे वारसदार रिंगणात उतरवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून चाचपणी सुरू आहे. विशेषतः खुल्या प्रवर्गातील गट व गणांवर या नेत्यांसह त्यांच्या वारसदारांचा डोळा आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर या हालचाली गतिमान होतील..कार्यकर्ते घडवणाऱ्या ‘कार्यशाळा’ अशी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची ओळख आहे. जिल्हा परिषदेला तर ‘मिनी विधानसभा’ म्हटले जाते. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातून अनेक जण विधानसभा, लोकसभेत पोहोचले आहेत. विद्यमान पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यापासून विद्यमान दहापैकी चार ते पाच आमदार हे जिल्हा परिषदेतून विधानसभेत गेले आहेत..दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक, उदयसिंगराव गायकवाड, बाबासाहेब कुपेकर यांच्यासह खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनीही पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेतून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची नेत्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची निवडणूक आहे. तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत आपला वारसदार जिल्हा परिषदेत गेला पाहिजे, यासाठी नेत्यांचे प्रयत्न असतील..Kolhapur Politics : शौमिका महाडिकांचा शब्द नविद मुश्रीफ पाळणार का? शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार....जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहातील नावांवर नजर टाकली, तरी आरक्षित गट वगळता अन्यत्र नेत्यांचे वारसदारच रिंगणात होते. त्यापैकी मोजकेच पराभूत झाले, मात्र विजयी उमेदवारांत बहुतांश नेत्यांची मुले, सुना, पुतणे विजयी झाले आहेत. त्यामुळेच या वेळी मोठ्या संख्येने वारसदारच रिंगणात दिसतील. त्यासाठी एखाद्या कार्यकर्त्याचा बळी दिला जाण्याची शक्यता आहे. हा बळी देताना आर्थिक ताकद आहे का, हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.जिथे स्वतःच्या वारसदारांसाठी पैशांचा पाऊस पाडण्याची क्षमता असलेले नेते कार्यकर्त्याला संधी द्यायच्या वेळी मात्र हा निकष लावतील. २०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ‘करवीर’मधील एका नेत्याच्या मुलांसाठी कार्यकर्त्याला थांबवण्यात आले होते. नेत्यांवरील प्रेमापोटी कार्यकर्ता थांबला, मात्र भविष्यात त्याचा कुठेही विचार झाला नाही. अशीच स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात या वेळीही पाहायला मिळणार आहे..दिवाळीनंतरच हालचाली गतिमानसध्या दिवाळीनिमित्त शासकीय कार्यालयांना सुट्या आहेत. मंत्री, नेतेही आपापल्या मतदारसंघात ठाण मांडून आहेत. दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्याच्या निमित्ताने इच्छुकांकडून नेत्यांच्या गाठीभेटी होतील, त्यात आपला नंबर लागावा, यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. प्रत्यक्ष दिवाळी संपल्यानंतर या हालचाली गतिमान होतील, त्यातही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर त्याला अधिक वेग येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.