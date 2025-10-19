कोल्हापूर

Kolhapur : मिशन जिल्हापरिषद! कार्यकर्ता नाही वारदार महत्वाचा, कोल्हापुरात नेत्यांकडून मुलगा, सून, पुतण्या, रिंगणात उतरवण्याच्या तयारीत

Kolhapur ZP Politics : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांपेक्षा नेते आपल्या मुलं, सुना, पुतणे यांना संधी देण्यासाठी सज्ज आहेत. घराणेशाहीमुळे पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे.
Kolhapur ZP Politics

esakal

(संकलन - निवास चौगले)
Updated on

ZP Kolhapur Politics : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत दिग्गज नेत्यांचे वारसदार रिंगणात उतरवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून चाचपणी सुरू आहे. विशेषतः खुल्या प्रवर्गातील गट व गणांवर या नेत्यांसह त्यांच्या वारसदारांचा डोळा आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर या हालचाली गतिमान होतील.

Loading content, please wait...
satej patil
Dhananjay Mahadik
Hasan Mushrif
amal mahadik
prakash awade
Prakashrao Abitkar
Mahadevrao Mahadik
Shoumika Mahadik
Mahadik vs Mushrif Conflict

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com