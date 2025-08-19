MLA Court Hearing : राज्यपाल नियुक्त आमदारांची झालेली नियुक्ती रद्द करावी, पुढील नियुक्ती करू नये, यासाठीची सुनावणी आता कोल्हापुरातील सर्किट बेंचमध्ये होणार आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख माजी नगरसेवक सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आता सर्किट बेंचमध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. पुढील महिन्यात याची सुनावणी होणार असल्याची माहिती मोदी यांनी दिली..तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी १२ जणांची यादी राज्यपालांकडे दिली होती. मात्र, ती काही कारणामुळे प्रलंबित ठेवली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी काही नावे राज्यपालांकडे दिली. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर दिल्लीतील याचिका निकाली निघाली आणि निवडणूक आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वीच सात आमदारांची नियुक्ती झाली. ही नियुक्ती रद्द करावी, त्यांना कामकाजात सहभागी करून घेऊ नये, पुढील पाच आमदारांची नियुक्ती करू नये, यासाठी न्यायालयात गेलेल्या श्री. मोदी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले..Mumbai Highcourt : प्रेयसी ही पतीची नातेवाईक नाही; हायकोर्टचा निर्वाळा, कौटुंबिक हिंसाचाराअंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा रद्द.त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी मुंबईत होत होती. मात्र, आता ती कोल्हापुरातील सर्किट बेंच मध्ये होणार आहे. दरम्यान, आज मोदी यांनी याचिकेबाबत डिव्हिजनल बेंच एम.एस.कर्णिक आणि शर्मिला देशमुख यांच्यासमोर या सुनावणीबाबत वकिलांमार्फत माहिती घेतली. तेव्हा पुढील महिन्यात याबाबतची तारीख घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले..विटा वकील मारहाण प्रकरण सुनावणी आजविटा (जि. सांगली) येथे वकिलाला झालेल्या मारहाण प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी (ता. १९) डिव्हिजनल बेंचसमोर होणार आहे. यापूर्वी १२ ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. हा खटला आता सर्किट बेंचकडे वर्ग झाला आहे. यासाठी ॲड. अनिकेत निकम उपस्थित राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.