Rain Update October : हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार मॉन्सून संपला, तरी ऑक्टोबर महिन्यातही पाऊस; महासंचालक मृत्युंजय महापात्र यांचे सविस्तर स्पष्टीकरण

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)कोल्हापुरात आज पावसाला विश्रांती, ऊन्हाने नागरिक हैराण:दिवसभर कडकडीत ऊन पडल्याने कोल्हापूरकर घामाघूम झाले. पावसाची उघडिपी झाल्याने पंचगंगेची पातळी एक इंचाने घटली, ती रात्री १५ फूट ११ इंचांवर स्थिरावली.मॉन्सून अधिकृतरीत्या संपला, पण ऑक्टोबरमध्येही पावसाची शक्यता:भारतीय हवामान खात्याने दक्षिण-पश्चिम मॉन्सून संपल्याची घोषणा केली असली, तरी कमी दाबाच्या पट्ट्यांमुळे गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात पुढील आठवड्यात पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे.हवामान बदलाचे परिणाम आणि तज्ज्ञांचे इशारे:डॉ. अमोल जरग यांच्या मते, यंदाचा मॉन्सून सरासरीपेक्षा जास्त असला तरी अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलनामुळे मोठी जीवितहानी झाली. भविष्यात पूरनियोजन आणि हवामान सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे..Monsoon Officially Over : कोल्हापूर जिल्ह्यात आज पावसाने विश्रांती दिली. दिवसभर कडकडीत ऊन पडून त्याच्या झळांनी नागरिक घामेघूम झाल्याचे दिसले. पावसाच्या उघडिपीमुळे पंचगंगेच्या पाणी पातळीतही दिवसभरात एक इंचाने घट झाली. रात्री ती १५ फूट ११ इंच इतकी राहीली. अद्याप चार बंधारे पाण्याखालीच आहेत. दरम्यान, भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार मॉन्सून संपला, तरी ऑक्टोबर महिन्यातही पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..दक्षिण-पश्चिम मॉन्सून हंगाम अधिकृतरीत्या संपल्याचे मंगळवारी जाहीर झाले आहे, तरी ईशान्य, मध्य आणि द्वीपकल्पीय भारतात उशिरा झालेल्या माघारीमुळे ऑक्टोबर महिन्यातही पावसाचे प्रमाण कायम राहील, असा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने वर्तविला आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशभरात एकूण ९३७.२ मि.मी. पाऊस झाला असून, तो सरासरीपेक्षा आठ टक्के जास्त आहे. कच्छ परिसरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पुढील काही दिवसांत गुजरात व महाराष्ट्रातील काही भागांत पाऊस होणार आहे..याशिवाय बंगालच्या उपसागराच्या उत्तरेकडे आणखी एक कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रात पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला पाऊस पडणार आहे, असा अंदाज विस्तारित पर्जन्यमान अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मध्य व पूर्व भारतातील मॉन्सूनची माघार पुढील आठवडाभर होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण मॉन्सूनच्या माघारीची प्रक्रिया १२ ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण होणे शक्य नाही, अशी माहिती भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक मृत्युंजय महापात्र यांनी दिली आहे..Kolhapur Sangli Agriculture : कोल्हापूर, सांगलीतील फळे, भाजीपाला दिल्ली, मुंबईला जाणार, रेल्वेचा स्वतंत्र डबा होणार.ऑक्टोबर महिन्यातील दिवसाचे तापमान हे सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. परंतु, ईशान्येकडील भाग वगळता देशात रात्रीचे तापमान ढगाळ वातावरणामुळे अधिक उष्ण राहण्याची शक्यता आहे, असे हवामान खात्याने स्पष्ट केले आहे.‘यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये जरी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला असला तरी त्याचे स्वरूप धोकादायक ठरले. अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, वीज पडणे या घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली. हवामान बदलामुळे माॅन्सून अधिक अनिश्चित होत आहे. पुढील काळात आपत्ती व्यवस्थापन, पूरनियोजन आणि हवामान सक्षमीकरणावर सरकारने व समाजाने विशेष लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे.- डॉ. अमोल जरग, भू-माहितीशास्त्र व आपत्ती व्यवस्थापन तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.