कोल्हापूर : देशाची आणि महाराष्ट्राची विकासाची घौडदौड सुरू असतानाच कोल्हापूरच्या विकासात मात्र काही विघ्नसंतोषी मंडळी अडथळा निर्माण करत असल्याची टीका खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. कोणीही, कितीही विरोध केला तरी हद्दवाढ आणि शक्तिपीठ महामार्ग होणारच, असेही त्यांनी सांगितले. .धक्कादायक प्रकार! 'अहिल्यानगर शहरात धार्मिक स्थळाची तोडफोड'; समाजकंटक गजाआड, पोलिसांकडून शांततेचे आवाहन.भारतीय जनता पक्ष, धनंजय महाडिक युवाशक्ती यांच्यावतीने दसरा चौकात आयोजित दहीहंडी कार्यक्रमात ते बोलत होते. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्यासह जिल्ह्यातील महायुतीचे आजी-माजी खासदार, आमदार उपस्थित होते..महाडिक म्हणाले, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली देशाची अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर गेली. लवकरच हा टप्पा तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याची प्रगती होत आहे; पण कोल्हापूरचा विकास काही विघ्नसंतोषी व संघटनांमुळे रखडला आहे. विमानतळ विस्ताराला विरोध, हद्दवाढ नको, शक्तिपीठ रद्द करा, यांसारख्या मागण्या घेऊन कोल्हापूरच्या विकासात मिठाचा खडा टाकण्याचे काम सुरू आहे. बास्केट ब्रीजच्या कामाला मंजुरी मिळाली, उदघाटनही झाले; पण महाविकास आघाडीच्या काळात हे काम मुद्दामहून रखडण्यासाठीप्रयत्न केले.'.काही दिवसांत शहरातील सर्व रस्ते शंभर टक्के सिमेंटचे होणार आहेत. सर्किट बेंचच्या निमित्ताने कोल्हापूरच्या विकासाचे एक महाद्वार उघडले आहे. यापुढेही विकासाच्या अनेक योजना शहर व जिल्ह्याच्या विकासासाठी राबविण्यात येतील, असे महाडिक यांनी सांगितले..कृष्णराज उगवता सूर्यया जिल्ह्याने महाडिक कुटुंबाला भरभरून प्रेम दिले आहे. मला दोन वेळा खासदार, अमल महाडिक यांना आमदार, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांना विधान परिषद, शौमिका महाडिक यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अशी अनेक पदे दिली. गेल्यावेळी कृष्णराज महाडिक यांची थोडक्यात संधी हुकली; पण कृष्णराज हा उगवता सूर्य आहे. तो कितीही झाकला तरी उगवणारच आहे, असे सांगत महाडिक यांनी कृष्णराज यांच्या राजकीय प्रवेशाचे संकेत दिले..चार वर्षांनी तरी म्हटलेगेली चार वर्षे आम्ही 'गोकुळ'मध्ये वासाच्या दुधाविषयी प्रश्न विचारत होतो; पण त्याला उत्तर दिले जात नव्हते. आज संघातील नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी वासाच्या दुधाबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले. चार वर्षांनी का होईना ते या विषयावर बोलले हे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत महाडिक यांनी मुश्रीफ यांचाही चिमटा काढला..Deputy Chief Minister Eknath Shinde: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारच: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; संगमनेरमध्ये महायुतीची महाविजय सभा .'गोकुळ'चे मैदान मारणारच'गोकुळ'चा अध्यक्ष महायुतीचा असला तरी संपूर्ण महायुतीची सत्ता गोकुळमध्ये येण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. गेल्यावेळी खोटा प्रचार करून 'गोकुळ' काढून घेतले; पण यावेळी ताकदीने गोकुळवर कोणत्याही परिस्थितीत महायुतीची सत्ता आणल्याशिवाय रहाणार नाही. गोकुळचे मैदान आम्ही मारणारच, असेही महाडिक म्हणाले.