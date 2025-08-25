कोल्हापूर

MP Dhananjay Mahadik: कोल्हापूरच्या विकासाआड काही विघ्नसंतोषी मंडळी: खासदार धनंजय महाडिक; हद्दवाढ, शक्‍तिपीठ होणारच

Kolhapur to Get Shaktipeeth Recognition: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली देशाची अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर गेली. लवकरच हा टप्पा तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्‍वाखाली राज्याची प्रगती होत आहे.
MP Dhananjay Mahadik addressing citizens in Kolhapur; assures development, boundary expansion and Shaktipeeth status.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : देशाची आणि महाराष्ट्राची विकासाची घौडदौड सुरू असतानाच कोल्हापूरच्या विकासात मात्र काही विघ्नसंतोषी मंडळी अडथळा निर्माण करत असल्याची टीका खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. कोणीही, कितीही विरोध केला तरी हद्दवाढ आणि शक्‍तिपीठ महामार्ग होणारच, असेही त्यांनी सांगितले.

