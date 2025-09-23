MP Shahu Maharaj : नवरात्रोत्सवात शहरातील सर्व वस्तू, सेवा करमुक्त करा, खासदार शाहू महाराज यांचे प्रतिपादन; शाही दसरा महोत्सवाचे उद्घाटन

शाही दसरा महोत्सवाचे उद्घाटन – खासदार शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली व खासदार धनंजय महाडिक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दसरा चौक मैदानात नऊ दिवस चालणाऱ्या शाही दसरा महोत्सवाचे उद्घाटन झाले.करमुक्त नवरात्रोत्सव प्रस्ताव – ‘ग्वाल्हेर’च्या धर्तीवर कोल्हापुरात नवरात्रोत्सवात वस्तू व सेवांवर करमुक्ती दिल्यास पर्यटन, खरेदी व आर्थिक उलाढाल वाढेल,’ असा प्रस्ताव खासदार शाहू महाराज यांनी मांडला.परंपरा व भविष्यातील योजना – छत्रपती शाहू महाराजांनी सुरू केलेला आधुनिक दसरा महोत्सव राज्यातील प्रमुख महोत्सवांत समाविष्ट; पुढील वर्षी अधिक वैविध्य आणि शासन निधी मिळण्याची अपेक्षा..Kolhapur Navratri Festival 2025 : ‘नवरात्रोत्सवात जर शहरातील सर्व वस्तू, सेवा करमुक्त केल्या, तर देशभरातून लोक या कालावधीत देवीच्या दर्शनाला आणि खरेदीला येतील. त्यातून बाजारपेठेतील चलनवलन वाढेल. पर्यटन व्यवसायालाही गती येईल’, असे प्रतिपादन खासदार शाहू महाराज यांनी केले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समारोहात शाही दसरा महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती. दसरा चौक मैदानात दसरा महोत्सव पुढील नऊ दिवस होणार आहे..शहरात होणाऱ्या शाही दसरा महोत्सवाचा समावेश राज्यातील प्रमुख महोत्सवात करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या निमित्ताने शाही दसरा महोत्सवाचे आयोजन करून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. उद्घाटन कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी प्रास्ताविक केले. खासदार शाहू महाराज म्हणाले, ‘ग्वाल्हेरमध्ये दसऱ्याच्या काळात कोणताही कर लावला जात नाही. त्यामुळे दिल्लीहूनही लोक वाहने, कपडे, सुवर्णालंकार खरेदीसाठी येथे येतात. त्यातून तेथील बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल वाढते..Kolhapur News: काेल्हापूर महापालिका निवडणूक दूर; पोस्टरबाजी जोरात; तारीख, उमेदवार ठरायचे बाकी, तरीही उपनगरात प्रचारयुद्ध.कोल्हापुरातही नवरात्रोत्सवात वस्तू आणि सेवांवर कर आकारू नये. त्यामुळे येथे देशभरातून पर्यटक, ग्राहक येतील. त्याला लाभ येथील प्रत्येक घटकाला होईल. सरकारने मनात आणले, तर या वर्षीही हे करता येईल. पण, शक्य झाले नाही, तर पुढील वर्षी नक्की करमुक्ती देता येईल. दसरा महोत्सवाला मोठी परंपरा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही दसरा होता. पण, महोत्सव होत नसावा. कारण, तो काळ वेगळा होता. त्याकाळात लढाया जास्त होत होत्या. आधुनिक पद्धतीचा दसरा महोत्सव राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सुरू केला. पुढील वर्षी यामध्ये आणखी वैविध्य आणता येईल. त्यासाठी शासन निधीची तरतूद करेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.’.खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, ‘करवीर निवासिनी अंबाबाई आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्यामुळे आपण सर्व कोल्हापूरवासीय भाग्यवान आहोत. ऐतिहासिक दसरा ही आपली परंपरा आहे. राज्य सरकारने प्रमुख महोत्सवात याचा समावेश केला आहे. पुढील वर्षी निधीचीही तरतूद केली जाईल.’यावेळी महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक धीरजकुमार, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, करवीर प्रांताधिकारी मोसमी चौगुले, तहसीलदार स्वप्नील रावडे, तेजस्विनी पाटील उपस्थित होते..प्रश्न उत्तर१. शाही दसरा महोत्सव कोठे व किती दिवस चालणार आहे?कोल्हापूरच्या दसरा चौक मैदानात नऊ दिवस चालणार आहे.२. उद्घाटन कार्यक्रमात कोण उपस्थित होते?खासदार शाहू महाराज (अध्यक्ष), खासदार धनंजय महाडिक (प्रमुख उपस्थिती) तसेच जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता इ. अधिकारी.३. करमुक्तीचा प्रस्ताव कोण मांडला?खासदार शाहू महाराज यांनी ‘ग्वाल्हेर’च्या उदाहरणावरून नवरात्रोत्सवात करमुक्तीचा प्रस्ताव मांडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.