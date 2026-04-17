कोल्हापूर

ST Bus Maharashtra : एसटी बसस्थानकांबाबत मोठे निर्णय; १ जूनपासून स्वच्छतागृह मोफत, ८ हजार नव्या बस, ३० रुपयात नाष्टा, मंत्र्यांची घोषणा

Pratap Sarnaik announcement Kolhapur : एसटी बसस्थानकांवरील प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा! १ जूनपासून स्वच्छतागृह मोफत करण्यात येणार असून ८ हजार नव्या बसची भर घालण्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

ST bus stations Free toilets June : राज्यातील एसटी प्रवाशांना मोठा दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी अनेक नवीन घोषणा केल्या. येत्या १ जूनपासून राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृह प्रवाशांसाठी मोफत करण्यात येणार असून, एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात तब्बल ८ हजार नव्या बसची टप्प्याटप्प्याने भर घालण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. याशिवाय, बसस्थानकांवरील कॅन्टीनमध्ये ३० रुपयांत चहा-नाश्ता देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

