कोल्हापूर

Kolhapur Engineer End Life : वडिलांचा कारखाना, भाऊ परदेशात नोकरीला; एम.टेक विशालचा टोकाचा निर्णय, MIDC रोडवर धक्कादायक घटना

Engineer Death News : कोल्हापुरातील एका सुस्थित कुटुंबातील एम.टेक शिक्षण घेतलेल्या विशालने MIDC रोडवर गाडीतून उतरून टोकाचे पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Kolhapur Engineer End Life in kagal midc

Kolhapur Engineer End Life in kagal midc

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Tragic News : कोल्हापूर येथील गजानन महाराजनगरमधील तरुण अभियंत्याने येथील लक्ष्मी टेकडीजवळ झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. विशाल हरिष शेळके (वय २९) असे त्याचे नाव आहे. कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या मुख्य रस्त्याशेजारी हा प्रकार घडला. त्याचे एम.टेकपर्यंत शिक्षण झाले होते. उच्चभ्रू घरातील विशालच्या आत्महत्येमागील कारण अस्पष्ट आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
Engineering
Crime News Kolhapur
engineering students mental health issues