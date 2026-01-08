कोल्हापूर

Mumbai CID Raid Kolhapur : मुंबई सीआयडीची कोल्हापुरात मोठी कारवाई अचानक इस्माईल, दस्तगीर या सख्या भावांना उचललं, कोट्यावधींचा घोटाळा...

Financial Fraud Busted : मुंबई CID पथक अचानक पन्हाळ्यात दाखल झालं आणि दोन सख्या ताब्यात घेतल्या. तपासात कोट्यवधी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला आहे.
Mumbai CID Raids Panhala, Crore Scam Exposed

Mumbai CID Raids Panhala, Crore Scam Exposed

Kolhapur CID Investigation News : (राजन दळवी) : एक कोटी दहा लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबईमधील वेस्ट सायबर पोलीस स्टेशन क्राईम ब्रँचचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन गच्चे व पथकाने पन्हाळ्यातील दोघा सख्ख्या भावांना ताब्यात घेतले. इस्माईल शमशुद्दीन काझी (वय ४२ )व त्याचा भाऊ दस्तगीर शमशुद्दीन काझी (वय ५२) (दोघे सध्या राहणार पन्हाळा) अशी त्यांची नावे आहेत. बुधवारी रात्री उशिरा दोघांना त्यांच्या राहते घरातून ताब्यात घेतले. स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्याने ही कारवाई करण्यात आली.

