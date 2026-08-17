Kolhapur Circuit Bench : 'मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ ही आता केवळ औपचारिकता उरली'; निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवईंचे मोठे विधान

कोल्हापूर : ‘‘मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ ही आता केवळ औपचारिकता उरली आहे. आता विभागीय आयुक्तांच्या, लवादाच्या कामासाठी पुण्या-मुंबईला जावे लागते. लवकरच तेही कोल्हापुरात आणण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रस्ताव द्यावा, आम्ही त्याच्या पाठीशी (Mumbai High Court Kolhapur Circuit Bench latest news) आहे’’, अशी ग्वाही निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी येथे दिली. यावेळी कोल्हापुरातील खंडपीठाची घोषणा आपण एकत्रित करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासित केले आहे, तसेच खंडपीठासाठी जे काही लागेल ते देण्याचे त्यांनी दर्शवले असल्याचेही गवई यांनी सांगितले..मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. शिवाजी विद्यापीठाच्या पदवीदान सभागृहात हा सोहळा झाला. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यासह पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते..गवई म्हणाले, ‘स्वप्नपूर्तीचा हा दिवस आहे. सत्ताधारी, सहा जिल्ह्यांतील पक्षकार, वकील, पत्रकार, जनतेने साथ दिल्यामुळे लढ्याला मूर्त स्वरूप आले. कोल्हापुरात खंडपीठ करायचे हे मी २०१० मध्येच ठरविले होते. अनेक कार्यक्रमांत खंडपीठ झाले पाहिजे, यासाठी जाहीर भूमिका घेतली; मात्र जेव्हा जेव्हा कोल्हापूर खंडपीठाचा विषय निघायचा तेव्हा पुणेवाले उठून उभे राहायचे, ‘कोल्हापूरला देताय, आम्हाला खंडपीठ द्या’. त्यामुळे काही न बोलता मी सगळे केले.’.Dodamarg Eco-Sensitive Area : 'महाराष्ट्राचे ॲमेझॉन' धोक्यात! केंद्राकडून दोडामार्ग तालुका वगळण्याची 'घोड चूक'; वनशक्ती संस्थेचे सरकारला थेट पत्र.सर्किट बेंचचा निर्णय कसा झाला हे सांगताना गवई म्हणाले, ‘सरन्यायाधीश झाल्यानंतर नागपूरला सत्कार झाला. त्या दिवशी २० जून रोजी संध्याकाळी मुख्यमंत्री फडणवीस भेटायला आले. तेथेच आम्ही सर्किट बेंचचा निर्णय घेतला. जुलैमध्ये मुंबईत सत्कार झाला. त्यावेळी जिल्हा न्यायालयात सर्किट बेंच उभे करायचे ठरविले होते; पण ते शक्य नव्हते. नंतर जुन्या जिल्हा न्यायालयाची इमारत निश्चित झाली. न्यायमूर्ती कर्णिक आणि समितीनेही सकारात्मक अहवाल दिला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही सहकार्य केले. त्यामुळेच २५ दिवसांत काम सुरू झाले. मी स्वतःला दिलेला शब्द पाळला, कोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू झाले, हा माझ्या कारकिर्दीतला सर्वांत मोठा आनंद आहे.’.न्यायमूर्तींची संख्या वाढेलउच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या ९४ वरून ११४ करण्याचा प्रयत्न आहे. तो झाल्यास कोल्हापुरातील खंडपीठात आणखी न्यायमूर्तींची संख्या वाढेल. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व शासनातील इतर नेत्यांमुळे ७५ एकर जागा देणे शक्य झाल्याचेही गवई यांनी सांगितले..ऐतिहासिक कामगिरीप्रत्यक्षात २०१४ मध्येच सर्किट बेंच व्हायला पाहिजे होते; पण न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी कोल्हापूरला खंडपीठ व्हायला पाहिजे, पण ते मी करू शकत नाही, असे सांगितले. त्यानंतर अकरा वर्षांच्या कालावधीनंतर कोल्हापुरात सर्किट बेंच झाले. काहींनी आमच्यावर टीका करण्याचे काम सुरू केले होते. त्यामुळे सुरुवातीला काम चांगले चालले नाही, तर टीकाकारांना आधिक प्रोत्साहन मिळेल, असे वाटत होते. त्यामुळे मकरंद कर्णिक, शर्मिला देशमुख, शिवकुमार दिगे, संतोष चपळगावकर या चौघांनी या सर्किट बेंचला मूर्तरूप देण्याचे काम केले. ही ऐतिहासिक कामगिरी कधीही विसरता येणार नसल्याचेही गवई यांनी सांगितले..Kolhapur Voter List Revision : कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेचार लाख मतदार वगळणार; 'एसआयआर'चे 99.91 टक्के काम पूर्ण, पाहा विधानसभा मतदारसंघनिहाय चित्र.टीकाकारांना कामातून चपराकसर्किट बेंचची निर्मिती झाली त्यावेळी विरोधातील लेख आले. न्यायमूर्ती कर्णिक मला ते पाठवायचे; मात्र मी ते काय वाचत नव्हतो. ज्यांना टीका करायची आहे त्यांना करू द्या, आपल्याला जे करायचे आहे ते आपण करुया, असे मी म्हणायचो. सर्व न्यायमूर्तींनी शेवटच्या घटकाला कमीत कमी वेळेत, कमीत कमी खर्चात न्याय देण्याचे काम केले. ही टीकाकारांना आपोआप बसलेली चपराक आहे, असेही गवई म्हणाले..राजर्षी शाहू महाराज, आंबेडकरांना हीच आदरांजलीकोल्हापूर संस्थानात ज्या इमारतीतून सर्वोच्च न्यायालयाचे काम चालत होते, तेथेच आज सर्किट बेंच चालते. तेथून राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित न्याय आता मिळत आहे. यापेक्षा दुसरा आनंद नाही, हीच त्यांना खरी आदरांजली आहे, असेही गवई म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.