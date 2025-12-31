Nomination Rejection News : भावी नगरसेवकांसाठी आजचा गेमचेंजींग दिवस, महापालिका निवडणुकीसाठी छाननी होणार, कोणाचे अर्ज होणार अवैध

Nomination Scrutiny Day : महापालिका निवडणुकीसाठी आज शेवटच्या दिवशी अखेरच्या क्षणापर्यंत जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इच्छुकांची प्रचंड झुंबड उडाली. विविध पक्षांच्या उमेदवारांबरोबरच अपक्षांनीही मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल केले. हलगी-कैताळांच्या गजरात मोठ्या संख्येने आलेल्या कार्यकर्त्यांमुळे निवडणूक कार्यालयांचा परिसर गजबजून गेला होता..शेवटच्या दिवशी इच्छुकांनी ६१३ अर्ज दाखल केले. त्यामुळे आजपर्यंतच्या एकूण अर्जांची संख्या ८१८ झाली आहे. दाखल अर्जांची आज (ता. ३१) छाननी होणार आहे. त्यासाठीही अनेकांनी विरोधकांचे अर्ज अवैध ठरविण्यासाठी रणनीती आखली आहे. महापालिकेच्या ८१ जागांसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले असले तरी प्रत्यक्ष उमेदवारांची संख्या कमी आहे. छाननी तसेच माघारीनंतर (ता. २) निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..निवडणुकीसाठीचा अर्ज दाखल करण्याचा महत्त्वाच्या टप्पा आज संपला. पक्षांकडून उमेदवारीची घोषणा झाली नसल्याने २३ डिसेंबरपासून मुदत असली तरी सोमवारी व मंगळवारीच इच्छुकांनी गर्दी केली. आज शेवटच्या दिवशी तर गर्दीचा कहरच झाला. उमेदवारी जाहीर झालेले, पक्षाकडून ए, बी फॉर्म मिळालेल्या अनेक इच्छुकांनी सकाळी कार्यालये सुरू होण्यापूर्वीच परिसरात ठाण मांडले होते. काहींनी मिरवणूक, मोटरसायकल रॅली काढत निवडणूक कार्यालय गाठले होते. काही तांत्रिक अडचण येऊ नये म्हणून सोबत कायदे सल्लागारही होते..कार्यालयांमध्ये अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारासोबत मोजकेच कार्यकर्ते पोलिस सोडत होते. त्यामुळे बहुतांश कार्यकर्ते परिसरात थांबून राहत होते. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने बाहेर विविध कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी दिसत होती. नवीन अर्ज दाखल करण्याबरोबरच ए, बी फॉर्म सादर करण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ उडाली होती..काँग्रेसने आज तिसरी यादी जाहीर करत असताना अनेकांना थेट ए, बी फॉर्म दिले. महायुतीतील पक्षांनीही शेवटच्या टप्प्यात ए, बी फॉर्मच दिले. त्यानंतर अनेक उमेदवारांनी धावत-धावत अर्ज दाखल केले. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार विनय कोरे यांनी आपापल्या पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज भरण्यासाठी ठिकठिकाणी उपस्थिती लावली..Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण.अर्जांच्या छाननीला आज सकाळी अकरा वाजता संबंधित निवडणूक कार्यालयात सुरुवात होणार आहे. त्यावेळी काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाल्यास मदतीसाठी कायदे सल्लागार उपस्थित ठेवले आहेत. त्याचबरोबर केंद्रनिहाय मतदार यादी दुपारी दोन वाजता प्रसिद्ध केली जाणार आहे. ८०० ते ९०० मतदारांसाठी एक मतदान केंद्र केले असून, त्यानुसार ५९५ मतदान केंद्रे आहेत. मतदार यादी स्थायी समितीच्या सभागृहात पाहण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. निवडणुकीच्या तयारीसाठी गुरुवारी (ता. १) प्रशासनाने विविध विभागांतील प्रमुख अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली आहे..मुख्य निवडणूक निरीक्षक नियुक्तनिवडणुकीसाठी क्रीडा व युवकसेवा संचालनालयाच्या आयुक्त शीतल तेली-उगळे यांची मुख्य निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्यांना सहाय्य म्हणून सोलापूरचे अपर जिल्हाधिकारी गणेश निरहाली यांची निवडणूक निरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे. छाननी प्रक्रियेची पाहणी अपर जिल्हाधिकारी गणेश निरहाली करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.