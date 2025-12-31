कोल्हापूर

Nomination Rejection News : भावी नगरसेवकांसाठी आजचा गेमचेंजींग दिवस, महापालिका निवडणुकीसाठी छाननी होणार, कोणाचे अर्ज होणार अवैध

Municipal Election Scrutiny : महापालिका निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्जांची छाननी होणार असून कोणाचे अर्ज अवैध ठरणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा दिवस गेमचेंजर ठरणार आहे.
Nomination Scrutiny Day : महापालिका निवडणुकीसाठी आज शेवटच्या दिवशी अखेरच्या क्षणापर्यंत जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इच्छुकांची प्रचंड झुंबड उडाली. विविध पक्षांच्या उमेदवारांबरोबरच अपक्षांनीही मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल केले. हलगी-कैताळांच्या गजरात मोठ्या संख्येने आलेल्या कार्यकर्त्यांमुळे निवडणूक कार्यालयांचा परिसर गजबजून गेला होता.

