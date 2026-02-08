Gokul dairy Kolhapur : हरियाणातील २०० मुऱ्हा म्हशींची कोल्हापुरात विक्री; एनडीडीबी व गोकुळचा उपक्रम

Murrah buffalo milk yield benefits : हरियाणा येथील सुमारे दोनशे ‘मुऱ्हा’ म्हशींची कोल्हापुरात विक्री झाली आहे. ‘एनडीडीबी’ आणि ‘गोकुळ’च्या माध्यमातून येथे विक्री डेपो झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात म्हशी मिळत आहेत. केर्ली येथील डेपोत दीड वर्षात १४५ तर गडहिंग्लजमध्ये दीड महिन्यात ५० म्हशींची विक्री झाली आहे. भविष्यात आणखी तीन नवीन डेपो उभारण्याचे ‘गोकुळ’चे नियोजन आहे. रोज तब्बल वीस लाख लिटर दूध संकलनाचा टप्पा कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) पूर्ण केला आहे. आता २५ लाख लिटरचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे..गोकुळ संलग्न शेतकरी सभासदांना तीन टप्प्यात चाळीस हजार रुपये अनुदान देऊन ‘मुऱ्हा’ म्हशी खरेदीची योजना दीड वर्षापूर्वी आणली आहे. या म्हशी केवळ हरियाणा येथे मिळतात. तेथून आण्यासाठीचा मोठा खर्च असल्यामुळे शेतकरी त्याकडे दुर्लक्ष करत होता. तसेच काही वेळा फसवणूक होत होती. यावर पर्याय म्हणून राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) यांच्या सहकार्याने हरियाणावरून म्हशी थेट कोल्हापुरात आणण्याचे नियोजन झाले..हरियाणातून या म्हशींना आणून अंबप येथे ठेवल्या जातात. कोल्हापूरच्या हवामानाशी त्या समरस झाल्यानंतर, त्यांचा प्रवासातील, हवामान बदलातील ताण गेल्यानंतर विक्रीसाठी उपलब्ध केल्या जातात. केर्ली येथील यशस्वी प्रयोगानंतर आता गडहिंग्लजमध्ये विक्री डेपो उभारला आहे. गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड भागातील बहुतांशी गोठ्यांमध्ये ९५ टक्के म्हशी आहेत. त्यामुळे तेथे चांगली विक्री झाली आहे..Gokul Milk Sangh Politics : गोकुळ दूध संघ निवडणूक बिगुल वाजले, प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू, 'या' महिन्यात धुरळा.दहा लिटरच्या पहिल्या वेताची म्हैस १ लाख २४ हजार रुपयांना तर दुसऱ्या वेताची म्हैस १ लाख २६ हजार रुपयांना विक्री केली जाते. त्यांचे दर निश्चित आहेत. अशाच पटीत दहा, बारा, चौदा, सोळा लिटर रोज दूध देणाऱ्या म्हशी येथे विक्रीसाठी आहेत. फसवणुकीची शक्यता नसल्याने शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढत आहे..मागणी आणखी वाढणार भविष्यात ‘मुऱ्हा’ म्हशीची मागणी वाढणार आहे. यामुळे तावरेवाडी (ता. चंदगड), उदगाव (ता. शिरोळ) आणि भुदरगड, कागल, राधानगरीसाठी मुधाळतिट्टा येथील चिलिंग सेंटरमध्ये विक्री डेपो वाढवण्याचे नियोजन आहे. अनुदानामुळे ‘मुऱ्हा’ म्हशीची मागणी आणखी वाढणार असून, त्याच्या विक्री डेपोही वाढविण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.