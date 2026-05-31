Gokul Dudh Sangh Politics : मुश्रीफांना घेऊनच महायुतीचे पॅनेल, आमदार शिवाजी पाटील यांचा पत्ता कट?; गोकुळच्या बैठकीतील इनसाईड स्टोरी

Political News Kolhapur : आतापर्यंत जे झालं गेलं ते विसरून जा, सर्व पाठी घाला. आता ‘गोकुळ’साठी एकत्रित या, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आहे. त्यामुळे रुसवे-फुगवे बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रित यावे लागेल, असे आमदार विनय कोरे यांनी सर्व नेत्यांना सांगितले. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन रेसिडेन्सी क्लबवर येण्याचे निरोप दिले. यानंतर सर्वांचे मनोमिलन करण्याची मध्यस्थी सावकारांनी पूर्ण केली. अखेर महायुतीच्या पॅनेलच्या नावाची घोषणा झाली..‘गोकुळ’ दूध संघांच्या निवडणुकीत आजपर्यंत यापूर्वी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील हे नेते होते. आता आमदार पाटील वगळून महायुतीची घोषणा झाली. अलीकडच्या निवडणुकीत महायुतीत अंतर्गत कुरघोड्या झाल्यामुळे जिल्ह्यात महायुती होईल, असे राजकीय वातावरण नव्हते. यातूनच ‘गोकुळ’वर प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती झाली. त्यामुळे मंत्री हसन मुश्रीफ नाराज होते. बैठकीत मंत्री मुश्रीफ यांनी ‘गोकुळ’वर प्रशासकीय मंडळ आल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रशासकीय मंडळात कोण कोण आहेत याची माहिती मला मिळाली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली..आजपर्यंत ‘गोकुळ’बाबत झालेल्या राजकारणाचाही मुद्दा मांडून नाराजी व्यक्त केली. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक यांनीही आजपर्यंत गोकुळच्या राजकारणात जाहीर भाष्य केले नसल्याचेही स्पष्ट सांगण्यात आले. यावर वाद वाढत जात असतानाच मंत्री पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांनी महायुती करण्याबाबत सूचना दिल्याचे सांगितले. यानंतर आमदार कोरे यांनी मध्यस्थी करत झालं गेलं विसरून जा..सर्व पाठी घाला...असे सांगितले. महायुती म्हणून एकत्रित यायचे आहे, असे सांगितले. अखेर सर्वांनी एकमत केले आणि पॅनेलच्या नावाची घोषणा केली..दरम्यान, भाजपचे पुरस्कृत आमदार शिवाजी पाटील यांनी आता गोकुळ मंत्री हसन मुश्रीफमुक्त असणार असा विश्वास व्यक्त केला. त्याच पद्धतीने त्यांनी आणि तक्रारदार प्रकाश बेलवाडे यांनी विरोधात रान उठविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आजच्या बैठकीत आमदार पाटील यांना बोलविले नाही. त्यांना वगळून मंत्री मुश्रीफयुक्त महायुतीच्या पॅनेलचे घोषणा केली. त्यामुळे आता मुश्रीफयुक्तच गोकुळ असल्याचे स्पष्ट झाले..Kolhapur Gokul Dudh Sangh Election 2026 : आदेश आला रे..! कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू; ठराव दाखल तारीख जाहीर.आमदार चंद्रदीप नरके यांना बैठकीचे निमंत्रण नव्हतेशिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनाही बैठकीचे निमंत्रण नव्हते. त्यामुळे तेही बैठकीस हजर राहिले नाहीत. नेमकी कोणी बैठक बोलवली, याची कल्पना नाही, मीही महायुतीचा घटक आहे; पण बैठकीची कल्पना नाही आणि बोलावले नाही, अशी प्रतिक्रिया नरके यांनी दिली. नरके यांच्याकडील करवीर तालुक्यात ठरावधारकांची संख्या अधिक आहे..'पुढे आवश्यक असेल त्या पद्धतीने बैठका'खासदार धनंजय महाडिक यांनीही आता केवळ पॅनेलचे नाव जाहीर केले. पुढे ठराव गोळा करणे, जागा वाटप करण्याचा फॉर्म्युला याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. पुढे आवश्यक असेल त्या पद्धतीने बैठका होत राहणार आहेत. आता महायुती म्हणून ‘गोकुळ’ची निवडणूक लढवली जाणार हे निश्चित झाले असल्याचे सांगितले, तर मंत्री मुश्रीफ यांनी आता काही बोलणार नसल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.