Gadhinglaj News : ‘शेतकरी आत्महत्या थांबवणे ही सर्वांचीच जबाबदारी’ सिंबायोसिसमधील नाना पाटेकरांचे थेट, प्रखर आणि मनाला भिडणारे वक्तव्य

गडहिंग्लज : 'शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार काम करीतच आहे, त्यासाठी केवळ सरकारलाच दोष देणे योग्य नाही, त्यांच्या कामाला मर्यादा आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. .ही लढाई एकेकट्याने जिंकता येणार नाही. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित लढणे आवश्यक आहे,' असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी केले. हरळी बुद्रुक (ता. गडहिंग्लज) येथील सिंबायोसिस स्कूलमध्ये कृष्णाई पारितोषिक प्रदान कार्यक्रम झाला. याप्रसंगी पाटेकर बोलत होते. सिंबायोसिस सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. शां. ब. मुजुमदार अध्यक्षस्थानी होते पाटेकर म्हणाले, 'आयुष्यात मिळवायला हवे; पण हातात मावेल तितके पुरेसे आहे. हातातून सांडण्याआगोदर गरजूला देऊन टाका. जीवन म्हणजे परतीचा प्रवास आहे. निघण्याची वेळ माहीत नाही. त्यामुळे आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. .जे करायचे ते आजच करा. आपण उभारलेले काम दुसऱ्याकडे सोपविता आले पाहिजे. आयुष्यातील यश-अपयश विसरता आले पाहिजे. त्यात अडकून पडू नका. कारण ते क्षणिक असते. त्यातून भरारी घेता आली पाहिजे.'.डॉ. मुजुमदार म्हणाले, 'प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी शासनाला नकोशी झाली आहे. शिक्षण हे सरकारचे शेवटचे प्राधान्य बनले आहे. या प्रश्नावर आंदोलने होत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. पाचवी अर्थसत्ता, संरक्षणात पुढे हे सारे फसवे आहे. .गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि चांगले आरोग्य या दोनच गोष्टी देशाला विकसित करू शकतात.' डॉ. विद्या येरवडेकर यांचेही भाषण झाले. मुख्याध्यापिका कविता कागिनकर यांनी प्रास्ताविक केले. प्रेम कांबळे, भक्ती पाटील, सुस्मिता देसाई, राधिका गोंधळी, स्वालिया बारगीर, नम्रता रेगडे, पायल कांबळे, दीपक पाटील यांना कृष्णाई पारितोषिक, .तर वैष्णवी पाटील, साईराज टक्केकर, अनय बंदी, श्रेयस कुंभार, शिल्पा पाटील यांना आबासाहेब मुजुमदार पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. यावेळी संजीवनी मुजुमदार, डॉ. राजीव येरवडेकर, गार्गी मित्रा, विष्णुपंत कुलकर्णी, .डॉ. शैलेश देशपांडे, मकरंद कुलकर्णी, सरपंच नीलिमा कांबळे, पोलिस पाटील रेणुका परीट आदी उपस्थित होते. छाया वाघराळकर, अलका कानडे यांनी सूत्रसंचालन केले. राजेंद्र शेलार यांनी आभार मानले..विद्यार्थ्यांत रममाण अन् प्लास्टिकमुक्ती...नाना पाटेकर यांचा साधेपणा कार्यक्रमात दिसून आला. नव्वदी गाठलेल्या डॉ. शां. ब. मुजुमदार, विष्णुपंत कुलकर्णी यांना त्यांनी हाताने धरून व्यासपीठावर आणले. वडिलांच्या आठवणींनी डोळ्यांत अश्रू तरळलेल्या विद्यार्थिनीला छातीशी धरून धीर दिला. .पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्याच्या बुटाची लेस स्वत: बांधली. सत्कारावेळी दिलेल्या फुलांना गुंडाळलेले प्लास्टिक काढून आपल्या खिशात घातले. पडद्यावर नायक-खलनायकाच्या अनेक भूमिका साकारणाऱ्या नानांची ही वास्तवातील भूमिका उपस्थितांच्या पसंतीस चांगलीच उतरल्याचे दिसून आले.