Kolhapur ZP : ‘हॅट्ट्रिक’चा मान अन् नेतृत्वाचा ठसा; नानासाहेब गाठ यांची सुवर्णकारकीर्द

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची २००७ ची निवडणूक झाली. त्यात हुपरी गटातून सलग तिसऱ्यांदा नाना गाठ विजयी झाले होते. त्यांनी साधलेल्या या विजयी 'हॅट्ट्रिक'चा सन्मान म्हणून त्यांना नव्या सभागृहाचे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिला. .त्यांच्या रूपाने शांत, संयमी आणि पक्षनिष्ठ असलेला अध्यक्ष जिल्हा परिषदेला मिळाला. त्यांच्याच काळात जिल्हा निर्मलग्राम अभियानात देशात पहिल्या क्रमांकावर आला. दोनवेळा हुपरी ग्रामपंचायतीचे सदस्य राहिलेल्या कै. गाठ यांना १९९७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत स्वीकृत सदस्य म्हणून घेण्यात आले. .Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या म्हणजे २००२ ते २००७ या कालावधीतील सदस्यांची मुदत संपल्याने निवडणुका लागल्या. कै. गाठ हे चंदेरी नगरी असलेल्या हुपरी गटातून १९९७, २००२ या निवडणुकीत विजयी झाले होते. त्या जोरावर त्यांना याच गटातून २००७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची उमेदवारी देण्यात आली..त्यांनी ही निवडणूक जिंकून 'हॅट्ट्रिक' साधली. नव्या सभागृहात अशी किमया करणारे ते एकमेव सदस्य होते. सत्ता स्थापन करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावेळच्या काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी जनसुराज्य, माजी मंत्री भरमू पाटील यांची चंदगड विकास आघाडी व अपक्ष यांना एकत्र करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. .Kolhapur Eletion : महिला आरक्षण, तरुण उमेदवार आणि बालेकिल्ल्याची कसोटी – गगनबावड्याचा थरार.अध्यक्ष पदासाठी कै. गाठ यांचे नाव राष्ट्रवादीने निश्चित केले. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने उमेदवार दिला. पण, प्रत्यक्ष निवडीपूर्वी काही वेळ अगोदर काँग्रेसच्या उमेदवाराने माघार घेतली आणि कै. गाठ अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवडून आले..कै. गाठ यांना अध्यक्षपदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी मिळाला. त्यांच्या जोडीला उपाध्यक्ष म्हणून त्यावेळी 'जनसुराज्य'मध्ये असलेले भारत पाटील (आप्पा) होते. त्याच दरम्यान केंद्र सरकारने निर्मलग्राम अभियान राबवले. गाठ-पाटील जोडीने या अभियानात झोकून देऊन काम केले. जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबात शौचालय पाहिजेच असे हे अभियान होते. .त्यासाठी पाटील यांनी तर काही गावात मुक्काम ठोकून लोकांचे प्रबोधन करत हे अभियान यशस्वी केले. त्यावेळी जिल्ह्यात ४ लाख ८९ कुटुंबसंख्या होती, यापैकी जवळपास ९५ टक्के कुटुंबात शौचालय बांधली गेली. देशाच्या पातळीवर या कार्याचा मोठा गौरव झाला. .ज्या ग्रामपंचायती निर्मल झाल्या, त्या ग्रामपंचायतींना दिल्लीत तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले. राज्यातील कोल्हापूर हा एकमेव जिल्हा देशात या अभियानात प्रथम ठरला..सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटावेत यासाठीची तळमळ, अशा सर्व प्रश्नांची उत्तम जाण आणि मोठा अनुभव यामुळे त्यांची अध्यक्षपदाची कारकीर्दही चांगलीच गाजली. हुपरी नगरपालिका झाल्यानंतर या गटाचे अस्तित्वच संपले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या राजकारणातून कै. गाठ बाजूला गेले. अलीकडेच त्यांचे निधन झाले आणि एक चांगल्या अध्यक्षाची कारकीर्द संपुष्टात आली..अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ२१ मार्च २००७ ते ३० नोव्हेंबर २००९.