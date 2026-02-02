कोल्हापूर

Kolhapur ZP : ‘हॅट्ट्रिक’चा मान अन् नेतृत्वाचा ठसा; नानासाहेब गाठ यांची सुवर्णकारकीर्द

ZP President : सलग तीन निवडणुका जिंकत ‘हॅट्ट्रिक’ साधणं ही राजकारणातील दुर्मीळ कामगिरी. याच हॅट्ट्रिकच्या सन्मानातून नानासाहेब गाठ यांना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची संधी मिळाली आणि त्यांच्या शांत, संयमी व विकासाभिमुख नेतृत्वाने कोल्हापूर जिल्ह्याने देशपातळीवर आपला ठसा उमटवला.
Former Zilla Parishad President Nanasahab Ghat during his tenure.

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची २००७ ची निवडणूक झाली. त्यात हुपरी गटातून सलग तिसऱ्यांदा नाना गाठ विजयी झाले होते. त्यांनी साधलेल्या या विजयी ‘हॅट्‌ट्रिक’चा सन्मान म्हणून त्यांना नव्या सभागृहाचे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिला.

